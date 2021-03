Das Wetter kann sich wohl nicht entscheiden: Das schöne Frühlingswetter verschwindet am Wochenende leider wieder - aber nicht lange. Zu Beginn der Osterwoche scheint wieder die Sonne. Doch mit der Umstellung auf die Sommerzeit ist leider noch kein Sommerwetter in Sicht, sagt ntv-Meteorologe Björn Alexander.

ntv.de: Die ersten Gehversuche des Frühlings spiegeln sich in Sonne und milderen Werten wider. Spielt unser Wetter auch am Wochenende mit?

Björn Alexander: In Sachen Frühlingsfeeling leider nicht. Am Samstag - also kurz vor der Umstellung der Uhr auf die Sommerzeit - zieht eine Kaltfront durch. Und die lässt die Schneefallgrenze sinken. In der kalten Polarluft aus Nordwesten sind oberhalb von rund 500 Metern vorübergehend Schneeschauer möglich.

Wie lange bleibt die Polarluft?

Zum Glück nicht allzu lange. Am Anfang der Karwoche kommt der Frühling nämlich wieder auf Touren. Allerdings dürfte es aus heutiger Sicht nicht der letzte Kaltluftvorstoß bleiben. Ausgerechnet zu Ostern sieht ein Großteil der Wettercomputer nochmals kalte Luft kommen. Und diese Abkühlung könnte sogar ziemlich nachhaltig sein.

Kein Frühsommer im April 2021?

Im ersten Monatsdrittel sieht es derzeit ziemlich mau aus in Sachen Frühsommer. Und selbst im weiteren Verlauf hat es die Sommerluft nach einem Großteil der Berechnungen schwer, sich mal länger bei uns durchzusetzen. So sehen die Langfristberechnungen des Amerikanischen Wetterdienstes einen „nur“ durchschnittlichen Verlauf des Aprils. Damit würde sich die Anzahl an Sommertagen mit 25 Grad und mehr sehr in Grenzen halten. Zudem zeigen diese Vorhersagen, dass es einen ausgeglichenen Regenhaushalt geben soll.

Wie viel Regen wird im April 2021 demnach kommen?

Im Klimamittel fallen im deutschlandweiten Durchschnitt um die 55 bis 60 Liter pro Quadratmeter. Das wäre für die Natur und den Wasserhaushalt im Frühjahr auf jeden Fall schon mal eine erste Grundlage. Zumal in den letzten Jahren der April oft zu trocken und überdurchschnittlich sonnig verlief. Besonders krass war die Sonnenbilanz im letzten Jahr. Fast 300 Sonnenstunden - und damit war der April der sonnigste Monat des Jahres 2020. Und zwar mit Abstand.

Vor dem Blick auf den Ostertrend: Welches Wetter bringt uns das letzte Wochenende im März?

Am Samstag überquert uns eine Kaltfront von Nordwest nach Südost. Damit erwarten uns wiederholt Schauer, die zum Teil von lebhaften Böen und gelegentlichen Graupelgewittern begleitet sein können. Etwas Schnee fällt im Bergland oberhalb von 500 Metern. Denn es wird spürbar kühler mit Tageshöchstwerten zwischen 5 und 12 Grad.

Und am Sonntag?

Wird die Uhr zuerst auf die Sommerzeit gedreht, bevor es in einen teils frostigen Morgen geht. Das gilt insbesondere im Süden und der Mitte mit Frost oder Bodenfrost. Hier war die Nacht nämlich häufiger schon aufgelockert. Und auch tagsüber zeigt sich das Sonntagswetter zweigeteilt. Im Norden weitere Schauer und Wind mit dichteren Wolken. Im Süden lacht hingegen die Sonne mit bis zu 10 Sonnenstunden. Hier wird es auch am mildesten bei frühlingshaften 16 Grad. Die Nordlichter bekommen zum Teil nicht mehr als 9 Grad.

Was macht das Wetter in der Karwoche?

Von Montag bis Mittwoch macht der Frühling seinen nächsten Vorstoß - vor allem im Süden und der Mitte. Denn während es an der Küste wolkig und windig mit Schauern weitergeht, wird es weiter südwärts immer schöner. Dementsprechend verteilen sich auch die Temperaturen. Die Höchstwerte bewegen sich an der See bei 10 bis 14, sonst bei 15 bis 20, am Oberrhein bis 23 Grad. Vielleicht sind sogar bis zu 24 Grad drin. Und das riecht - zumindest mal kurzzeitig - ein bisschen nach Frühsommer.

Und dann kommt der Gründonnerstag. Mit welchen Aussichten?

Der Gründonnerstag bringt uns den nächsten Wetterwechsel. Von Norden breiten sich Regengüsse aus. Und damit geht es mit den Temperaturen wieder runter. Am Donnerstag zunächst bei 6 bis 19 Grad mit den wärmsten Werten weiterhin im Süden. Der Karfreitag bringt maximal noch 5 bis 15 Grad. Und die nachfolgenden Tage könnten sogar nochmals kühler verlaufen. Selbst spätwinterliche Ansätze mit Schnee im Bergland und Frost bis runter ins Flachland sind im Rennen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu Ostern tatsächlich so kalt wird?

Bei Prognosen über mehrere Tage bestehen natürlich sehr oft größere Unsicherheiten bis hin zu einer weißen Überraschung. Das ist auch für Ostern 2021 so. Zwar zeigt ein Großteil der Wettermodelle in Richtung der kälteren Varianten. Es gibt aber zwischendrin auch mal Computer-Modelle, die mildere Ansätze sehen. Allerdings sind diese in der Minderheit. Derzeit liegen die kalten Varianten mit 80 zu 20 Prozent vorn.