Eine Ärztin in der Corona-Ambulanz in Dresden

In Baden-Württemberg ist ein weiterer Mensch an den Auswirkungen einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Deutschland auf sieben. Weltweit hat die Zahl die Marke von 5000 übersprungen.

Mit einem zweiten gestorbenen Mann in Baden-Württemberg sind bislang sieben Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt. Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.

An der Erkrankung sind bisher zu Tode gekommen:

- eine 89-jährige Frau im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen,

- ein 78 Jahre alter Mann im Kreis Heinsberg,

- eine 78 jährige Frau im Kreis Heinsberg,

- ein 67-jähriger Mann in Baden-Württemberg,

- ein 80 Jahre alter Mann in Bayern und

- ein 60-jähriger Deutscher, der in Ägypten gestorben ist.

Die weltweite Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie ist auf mehr als 5000 gestiegen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP starben insgesamt 5043 Menschen an den Folgen der Infektionskrankheit. Die Zahl basiert auf den offiziellen Behördenangaben der einzelnen Länder.

Die meisten Todesfälle gab es demnach in China, Italien und dem Iran: Auf dem chinesischen Festland kamen 3176 Menschen ums Leben. In Italien waren es 1016. Im Iran starben nach neuesten Angaben 514 Menschen - das war ein Anstieg um 85 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Teheran mitteilte.

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg weltweit auf 134.300. Wie viele von diesen Menschen bereits wieder als genesen gelten, ist nicht bekannt. Betroffen sind 121 Länder und Gebiete.