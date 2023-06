An Bord der vermissten "Titan" ist Platz für fünf Menschen - einen Kapitän, maximal drei Touristen und einen Experten. Es gibt bereits Mutmaßungen, wer diesmal an Bord war. Jetzt kommen die ersten Bestätigungen.

An Bord des seit Sonntag vermissten Tauchboots "Titan" auf dem Atlantik befinden sich zwei pakistanische Staatsbürger, zwei Briten und ein Franzose. Die Familie von Shehzada Dawood und seinem 19-jährigen Sohn Sulaiman veröffentlichte eine Erklärung, in der sie bestätigte, dass sich die beiden an Bord der fünfköpfigen Expedition befinden.

"Wir sind sehr dankbar für die Sorge unserer Kollegen und Freunde und möchten alle bitten, für ihre Sicherheit zu beten", heißt es in der Erklärung. Laut der Website der Organisation ist der 48-jährige Dawood Treuhänder des SETI Institute, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Kalifornien. Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Dawood Hercules Corporation, Teil der Dawood Group, einem Konglomerat verschiedener Unternehmen im Besitz der Familie.

Sicher ist auch, dass Hamish Harding zu den Expeditionsteilnehmern gehört. Harding, Vorsitzender der Flugzeugfirma Action Aviation in Dubai, hatte am vergangenen Samstag seine Reise in den sozialen Medien bestätigt. Er sei "stolz darauf, endlich ankündigen zu können", dass er an der Mission zum Wrack der "Titanic" teilnehmen werde. Von dem 58-Jährigen stammt auch die unmittelbare Ankündigung des Tauchgangs am Sonntagmorgen bei Facebook. Die Firma Action Aviation, die Flugzeuge, darunter auch Businessjets, kauft und verkauft, bestätigte, dass er am Sonntag an Bord des Tauchboots war. Harding war im Juni 2022 schon als Passagier von Blue Origin im All. Der 58-Jährige ist ausgebildeter Pilot, Taucher und Fallschirmspringer. Er hält drei Guinness-Weltrekorde, darunter den für die längste Durchquerung der tiefsten Stelle eines Ozeans bei einem einzigen Tauchgang.

Zu den anderen Passagieren schrieb er vorab auf Instagram: "Die Besatzung des U-Boots besteht aus einigen legendären Forschern, von denen einige seit den 80er-Jahren mehr als 30 Tauchgänge zur 'Titanic' unternommen haben." Medienberichten zufolge soll außerdem Stockton Rush, der CEO und Gründer von Ocean Gate Expeditions, an Bord des Schiffes. Seine Firma hatte die Mission zum Wrack der Titanic organisiert. Außerdem soll der 73-jährige Franzose Paul-Henry Nargeolet auf dem Boot sein. Harding hatte die Teilnahme von Nargolet erwähnt, der bei der E/M-Group Direktor für Unterwasserforschung ist und bereits mehrere Expeditionen zur Titanic geleitet und die Bergung vieler Artefakte aus dem Wrack überwacht hatte.

An Bord der vermissten "Titan" ist Platz für fünf Menschen - einen Kapitän, maximal drei Touristen und einen Experten. Die Ausflüge kosten bis zu 250.000 Dollar (etwa 229.000 Euro). Die US-Küstenwache, die die Suche koordiniert, bestätigte bisher offiziell lediglich die Zahl der Menschen an Bord, aber nicht deren Namen. Das von dem Unternehmen Ocean Gate Expeditions betriebene Boot hatte den Tauchgang am frühen Sonntagmorgen begonnen. Knapp zwei Stunden später brach der Kontakt zum Boot ab.