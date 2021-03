Der US-Kinderbuchautor Theodor Seuss Geisel unterhält mit seinen wunderlich schrulligen Geschichten Generationen von Kindern und Eltern. Nun will sein Verlag einige Werke des Schriftstellers nicht mehr publizieren. Grund sind fragwürdige Darstellungen von Schwarzen, Asiaten und Arabern in den Büchern.

Wegen rassistischer Stereotype sollen sechs Bücher des als "Dr. Seuss" bekannten US-Kinderbuchautoren Theodor Seuss Geisel (1904-1991) künftig nicht mehr publiziert werden. Der Verlag Dr. Seuss Enterprises erklärte, in den Büchern würden Menschen auf "verletzende und falsche Weise" dargestellt. Hintergrund ist die Darstellung von Schwarzen, Asiaten und Arabern.

Es handele sich um die Titel "And to Think That I Saw It on Mulberry Street", "If I Ran the Zoo", "McElligot's Pool", "On Beyond Zebra!", "Scrambled Eggs Super!" und "The Cat's Quizzer", teilten die Verwalter der Werke mit. Die Entscheidung sei bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Experten getroffen worden.

Geisel, Sohn deutscher Eltern und selber kinderlos, gilt unter seinem Pseudonym "Dr. Seuss" bis heute als der wohl bekannteste Kinderbuchautor der USA. Nach einer Karriere als Cartoon-Zeichner betätigte er sich ab den 1950er Jahren als Schriftsteller. Seine rund 50 Werke wurden in viele Sprachen übersetzt und mehr als 650 Millionen Mal verkauft. Auf Deutsch erschienen unter anderem "Der Elefant im Vogelnest" und "Der Katz mit dem Latz" und "Grünes Ei mit Speck". 1984 wurde er mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Mit dem "Lorax", dem weihnachtsklauenden "Grinch" und dem Elefanten "Horton" schuf Geisel darüber hinaus Figuren, die auch aufgrund von Verfilmungen Millionen Kinder weltweit kennen. Zuletzt war jedoch immer wieder kritisiert worden, dass in einigen Büchern von Geisel Darstellungen antisemitisch oder rassistisch seien.