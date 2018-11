Panorama

1500 Flüge gestrichen: Winter lässt Tausende in USA stranden

Ein Wintereinbruch im Mittleren Westen der USA behindert massiv den Flugverkehr. Vor allem die Region um Chicago ist betroffen. In der Folge sitzen etliche US-Amerikaner nach Thanksgiving fest.

Strenges Winterwetter hat in Teilen der USA den Verkehr an Flughäfen und auf Straßen auch zu Wochenbeginn schwer beeinträchtigt. Wegen eines schweren Schneesturms mussten im Mittleren Westen fast 1500 Flüge gestrichen werden, nachdem die Wetterlage schon am Vortag für 1200 Ausfälle gesorgt hatte. Erneut stand dabei der Flughafen O'Hare in Chicago mit 1189 abgesagten Flügen im Mittelpunkt, wie US-Medien berichteten.

Laut der nationalen Wetterbehörde sollte sich der Schneesturm im Tagesverlauf Richtung Nordosten bewegen. An der Westküste der USA wurden heftige Regenfälle und in Höhenlagen auch Schnee erwartet. Schon am Sonntag waren Tausende Fluggäste zum Ende des verlängerten Thanksgiving-Wochenendes an diversen Flughäfen der Region gestrandet. Wegen zugeschneiter oder vereister Autobahnen konnten Reisende auch nicht auf alternative Routen ausweichen.

Das Winterwetter hatte die Bundesstaaten Wisconsin, Illinois, Michigan und Indiana auch am Montag weiter fest im Griff. In Illinois hatten rund 200.000 Haushalte zeitweise keinen Strom, die meisten davon in der Metropole Chicago am Lake Michigan. An der Grenze zu Wisconsin im Norden lag der Schnee bis zu 30 Zentimeter hoch.

Quelle: n-tv.de