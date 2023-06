Ein roter und ein pinkfarbener Edelstein bringen bei einer Auktion in New York je knapp 35 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) ein. Die Edelsteine gehören zu den makellosesten und seltensten ihrer Art, heißt es. Wer sie ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt.

Für einen Rekordpreis von 34,8 Millionen Dollar (32,5 Millionen Euro) ist in New York ein Rubin versteigert worden. Der 55,22 Karat schwere Edelstein mit dem Namen Estrela de Fura wurde von einem anonymen Privatsammler aus dem Nahen Osten am Telefon ersteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Es ist der höchste Preis, der jemals bei einer Versteigerung für einen Rubin gezahlt wurde.

Der Edelstein war im vergangenen Jahr in einer Mine in Mosambik entdeckt worden. Es war der größte Rubin, der jemals bei einer Versteigerung angeboten wurde, der Startpreis lag bei 21 Millionen Dollar. "Das ist ein echtes Wunder der Natur", sagte Sotheby's-Edelsteinexperte Quig Bruning der AFP. "Zehn Karat sind wirklich selten. 20 Karat sind fast einmalig. Jeder Rubin über 50 Karat ist eine Chance, die es nur ein Mal im Leben gibt." Den bisherigen Rekord für einen Rubin hatte ein 25,59 Karat schwerer Edelstein bei einer Versteigerung in Genf 2015 aufgestellt. Der Preis für den Rubin aus Myanmar lag damals bei 30,33 Millionen Dollar.

Bei der Sotheby's-Versteigerung in New York wurde auch der rosafarbene Diamant Eternal Pink versteigert. Er erzielte - wie der Rubin Estrela de Fura - einen Preis von 34,8 Millionen Dollar. Der 10,57-Karat-Edelstein war nach Angaben von Sotheby's der wertvollste violett-rosafarbene Diamant, der jemals bei einer Auktion angeboten wurde. Pinkfarbene Diamanten gelten als besonders begehrt und wertvoll. Den Auktionsrekord hält der 59,60 Karat schwere CTF Pink Star, der 2017 in Hongkong für 71,2 Millionen Dollar versteigert wurde. Die beiden Edelsteine gehörten zu den makellosesten und seltensten ihrer Art, hieß es