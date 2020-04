Das Coronavirus verbreitet sich weiter in langsamen Tempo: So steigt die Zahl der Infektionsfälle in Deutschland auf mehr als 142.000, das ist im Vergleich zum Vortag ein Plus von etwa 2000. Ab morgen wird es im Bereich des Einzelhandels erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle ist nach Berechnungen von ntv.de auf 142.422 angestiegen, aktuell sind demnach 52.851 Menschen infiziert. Mindestens 4418 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre jeweiligen Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Die Entwicklung der Reproduktionszahl R, das heißt die Ansteckungsrate, liegt bei 0,8. Bei einer Reproduktionszahl von 0,8 geben zehn Infizierte das Virus an acht andere Menschen weiter - was bedeutet, dass die Zahl der täglichen Neuansteckungen zurückgeht: Bei einem Wert unter 1 flaut eine Epidemie nach und nach ab.

Der tägliche Anstieg bei den neu erfassten Infektionsfällen ist damit so niedrig wie am Ostersonntag. Aber Achtung: Das dürfte auch hier mit dem üblicherweise geringeren Meldeaufkommen in den Behörden zu tun haben. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 85.000 Menschen die Infektion überstanden.

Ab morgen wird es in Deutschland erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben. So dürfen Geschäfte mit einer Größe von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Allerdings müssen sie Schutzkonzepte für ihre Kunden und Mitarbeiter vorlegen. Eine Übersicht zu den Lockerungen finden Sie hier.