In Nordrhein-Westfalen sucht die Polizei nach einem zehnjährigen Mädchen. Die Autistin war am Samstag aus der Wohnung der Eltern verschwunden. Strömungsretter suchen nun in einem nahegelegenen Fluss nach dem Kind.

Ein Großaufgebot von mehr als 400 Helfern sucht in Menden/Sauerland nach einem vermissten zehnjährigen Mädchen. Die Polizei befürchtet Schlimmes, weil mehrere Spürhunde sie in Richtung des Flusses Hönne geführt haben, der derzeit reichlich Wasser führt, wie ein Sprecher berichtete. Dort verlor sich die Spur des Mädchens in unmittelbarer Nähe des Elternhauses."Wenn sie in das Wasser gefallen ist, gibt es kaum Hoffnung, dass sie das überlebt haben könnte."

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mädchen.

Das Mädchen sei in einem unbeobachteten Moment am Samstag aus der Wohnung der Eltern verschwunden - vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß. Die Zehnjährige sei Autistin, entsprechend scheu und könnte sich daher auch irgendwo versteckt haben. Zudem spreche sie nicht.

Bei der Suche kommt, laut Polizei, unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Sonar-Boot des Technischen Hilfwerks zum Einsatz. Auch die Feuerwehr unterstützt die Suche nach der Vermissten mit viel Personal. Zum Beispiel sind Strömungsretter im und um den Fluss im Einsatz.