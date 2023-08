Fast schon menschlich präsentiert sich ein Malaienbär im Zoo von Hangzhou auf den Hinterbeinen vor den Besuchern. Dazu bilden sich seltsame Falten auf seinem Rücken. Der Verdacht: Ein Mensch im Kostüm steckt hinter der pelzigen Fassade.

In China hat ein Zoo Vorwürfe zurückgewiesen, dass seine Malaienbärin in Wahrheit ein Mensch im Bärenkostüm sei. Nachdem Internetnutzer ungläubig auf Videos des auf seinen Hinterbeinen stehenden Tieres reagiert hatten, schrieb der Zoo aus der Perspektive der Bärin Angela: Einige glaubten, ihre Art zu stehen sehe zu menschlich aus. Deswegen "betone ich noch einmal: Ich bin ein Malaienbär!"

Die Videoaufnahme mit dem sich aufbäumenden Tier in einem Zoo im Osten der Stadt Hangzhou hatte sich in den chinesischen Onlineportalen massiv verbreitet. Einige Nutzer verwiesen auf die faltige Haut und den zweibeinigen Stand des Bären, die darauf hinweise, dass es sich um einen Menschen im Tierkostüm handele.

"Der Zoodirektor rief mich gestern nach der Arbeit an und fragte, ob ich gefaulenzt hätte, indem ich ein zweibeiniges Tier für meinen Ersatz gefunden hätte", hieß es nun in Angelas Botschaft, die der Zoo am Sonntag veröffentlichte. Die Bärin wies alle Vorwürfe zurück; ihre Gegner würden sie offenbar nicht allzu gut kennen.

Aus Eseln werden Zebras?

In einer Audioaufnahme, die auf WeChat kursiert, sagte ein Sprecher des Zoos zuvor, dass das Tier echt sei. Eine solche Täuschung komme in einer staatlichen Einrichtung nicht vor. Er wies auch darauf hin, dass ein Mensch in einem Pelzbärenkostüm bei sommerlichen Temperaturen von 40 Grad Celsius "nicht länger als ein paar Minuten durchhalten würde, bevor er zusammenbricht". Solche Vorwürfe sind in China nichts Neues. Andere chinesische Zoos wurden bereits beschuldigt, den Besuchern angemalte Hunde als Wölfe oder Esel als Zebras zu verkaufen.

Der Malaienbär hat seinen Ursprung in den tropischen Wäldern Südostasiens. Das Tier wird wegen seines hellorange oder cremefarbenen Brustfells, das mit dem ansonsten pechschwarzen Pelz kontrastiert, auch Sonnenbär genannt.