Krankheit an Bord Zwei China-Rückkehrer mit Coronavirus infiziert

Der Bundeswehr-Flieger, der mehr als 100 Menschen aus Wuhan nach Deutschland zurückbringt, hat auch das Coronavirus an Bord. Nach einer ersten Nacht im pfälzischen Germersheim stellen Ärzte bei zwei Passagieren eine Ansteckung fest.

Von den mehr als 100 mit einem Bundeswehrflieger aus dem chinesischen Wuhan nach Deutschland zurückgekehrten Menschen sind zwei mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Landrat des Kreises Germersheim ntv. In der Südpfalz-Kaserne in Germersheim sind die Passagiere des Rückkehrerflugs untergebracht.

Die beiden Rückkehrer werden nun mit einem Spezialfahrzeug zur weiteren Behandlung in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Unklar sei, ob bereits Symptome einer Erkrankung aufgetreten seien, berichtet der SWR. Die übrigen unter Quarantäne stehenden Personen blieben demnach in der Kaserne.

Der Landkreis teilte mit, für die ehrenamtlichen Helfer und die Bevölkerung bestehe "kein Grund zur Sorge". Es sei nun jener "Fall eingetreten, wofür die Einrichtung dieser Schutzzone erfolgt ist", hieß es in der Erklärung weiter. "Die betroffenen Personen haben diesen Befund gefasst aufgenommen und wurden isoliert."

Nach der Ankunft in Frankfurt war bereits gestern ein Verdachtsfall aus dem Flugzeug in die Frankfurter Universitätsklinik gebracht worden. Zehn weitere Passagiere wurden mit Verdacht auf andere Erkrankungen anderweitig in ärztliche Behandlung gegeben.