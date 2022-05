Zwei Deutsche in Mallorca festgenommen

Verdacht der Vergewaltigung Zwei Deutsche in Mallorca festgenommen

Die Tat soll sich in einem Hotel im Urlaubsort El Arenal ereignet haben.

Für zwei deutsche Touristen endet der Urlaub auf Mallorca im Gefängnis. Sie sollen eine 22-Jährige in einem Hotel zum Sex gezwungen haben. Ein Richter schickt die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Zwei deutsche Touristen sind auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen worden. Sie werden beschuldigt, eine 22-jährige Deutsche in einem Hotel im Ort El Arenal zum Sex gezwungen zu haben, wie die Lokalzeitung "Última Hora" berichtete.

Eine mit dem Fall vertraute Quelle bestätigte die Festnahmen. Der Vorfall habe sich am Mittwochnachmittag ereignet. Die beiden Männer seien am Donnerstag einem Richter vorgeführt worden, der angeordnet habe, sie in Untersuchungshaft zu nehmen.

Dem Bericht von "Última Hora" zufolge hatte einer der Beschuldigten die angetrunkene Frau beim Verlassen einer Bar angesprochen und in ein Hotelzimmer gebracht. Die Polizei habe nach der Auswertung der Überwachungskameras des Hotels einen zweiten Tatverdächtigen identifiziert. Die beiden Männer beharrten nach Angaben der Zeitung darauf, dass es sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt habe.