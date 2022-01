In Mailand kommt es während der Silvesterfeierlichkeiten zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Die Polizei identifiziert 18 Verdächtige und durchsucht mehrere Wohnungen. Nach dem Abgleich der Kleidung nehmen die Ermittler zwei Männer fest.

Nach sexuellen Übergriffen auf Frauen, darunter auch deutsche Touristinnen, in der Silvesternacht in Mailand hat die italienische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. In den Wohnungen der beiden jungen Männer in Mailand und Turin seien Datenträger und Kleidungsstücke gefunden worden, die mit den Vorfällen in Verbindung gebracht werden, erklärte das Innenministerium in Rom. Die Behörden hatten insgesamt 18 Verdächtige identifiziert und deren Wohnungen durchsucht.

Die Polizei wirft einem der Festgenommenen vor, zwei junge Frauen sexuell belästigt und eine dritte bestohlen zu haben. Der zweite Festgenommene soll vier Frauen belästigt und einer fünften etwas gestohlen haben. Die Ermittler durchsuchten die Kleiderschränke mutmaßlicher Täter auf der Suche nach Kleidung, die sie in der fraglichen Nacht trugen, um sie mit Videoaufnahmen abzugleichen. Die gesamte Gruppe der Verdächtigen besteht der Polizei zufolge aus italienischen und ausländischen Staatsbürgern im Alter zwischen 15 und 21 Jahren.

"Ich hatte 15 Hände auf mir"

Neun junge Frauen hatten angegeben, dass sie in der Silvesternacht auf der zentralen Mailänder Piazza del Duomo von Gruppen junger Männer sexuell belästigt worden seien. Die Mailänder Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Die Ermittler identifizierten die Verdächtigen auf Grundlage der Bilder von Überwachungskameras, Einträgen in Online-Netzwerken und Zeugenaussagen.

Eines der Opfer der Übergriffe hatte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa gesagt: "Wir haben versucht, sie wegzuschieben, meine Freundin hat sie geschlagen und geohrfeigt, aber sie haben gelacht und uns weiter angegriffen. Ich hatte 15 Hände auf mir." Laut Ansa zählten auch zwei 20-jährige Touristinnen aus Deutschland zu den Opfern. Eine der beiden Touristinnen hatte italienischen Medien erzählt, überall Hände gespürt zu haben. Sie habe danach unter Schock gestanden und sei nachts zitternd aufgewacht. Die Polizei habe in der Tatnacht nichts unternommen.

Die Übergriffe sorgten in Italien tagelang für Schlagzeilen. Die Vorfälle erinnern an die Silvesternacht 2015/2016 in Köln. Damals hatte es rund um den Hauptbahnhof und den Dom massenhaft sexuelle Übergriffe gegen Frauen sowie andere Straftaten wie etwa Diebstähle gegeben.