Auf der Autobahn 7 in Baden-Württemberg fährt ein Lastwagen auf einen PKW auf. Dieser wird durch die Wucht das Aufpralls auf die anderen Fahrbahnen geschleudert. Dort rast ein weiteres Auto in den unkontrolliert schleudernden Wagen.

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei weiteren Fahrzeugen sind in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein LKW prallte in der Nacht auf der Autobahn 7 bei Heidenheim aus zunächst unklarer Ursache auf ein Auto, das daraufhin über die Fahrbahn schleuderte, wie die Polizei in Ulm berichtete. Ein nachfolgender Wagen kollidierte dann ebenfalls mit diesem Auto, dessen zwei Insassen durch den Aufprall getötet wurden.

Die fünf Insassen des anderen Wagens wurden verletzt in Kliniken gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die A7 in Fahrtrichtung Ulm wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.