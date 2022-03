Verkehrsunfall in Siegburg Zwei junge Männer verbrennen in Transporter

Drei junge Männer aus dem nordrhein-westfälischen Siegburg kommen mit ihrem Transporter von der Straße ab und prallen gegen einen Baum. Der Wagen fängt Feuer, nur einer der Insassen kommt aus dem Wagen. Die beiden Teenager auf dem Vordersitz können sich nicht mehr retten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Siegburg sind zwei junge Männer getötet worden. Ein dritter konnte sich retten, möglicherweise mit Hilfe eines Passanten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Getöteten seien junge Männer aus Siegburg des Jahrgangs 2005, sagte der Sprecher. Laut einer Mitteilung der Polizei waren sie 16 beziehungsweise 17 Jahre alt.

Die drei jungen Männer waren laut Polizei in einem Lieferwagen aus Siegburg kommend in Fahrtrichtung Kaldauen unterwegs. In einer Kurve kamen sie demnach von der Straße ab und der Van prallte gegen einen Baum. Der Wagen sei zurückgeschleudert und in Brand geraten, sagte der Sprecher. Es gebe keine Hinweise für Fremdeinwirkung bei dem Unfall.

Dritter junge Mann nicht ins Lebensgefahr

Die beiden jungen Männer auf den Vordersitzen hätten sich nicht mehr befreien können und seien im Auto verbrannt. Der junge Mann auf dem Rücksitz habe es rechtzeitig aus dem Auto herausgeschafft. Er liege verletzt im Krankenhaus und sei noch nicht vernommen worden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte der Sprecher.

Zur Frage der Fahrgenehmigung und ob für den Fahrer das begleitete Fahren galt, wurde zunächst nichts bekannt. Das begleitete Fahren bei 17-Jährigen kann durch eine Sondergenehmigung auf definierten Strecken ausgesetzt werden. Ansonsten muss eine erfahrene mindestens 30-jährige Begleitperson mitfahren.

Derzeit liegen laut Polizei keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen an dem Verkehrsunfall vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle ist der Streckenabschnitt derzeit immer noch gesperrt. Zunächst hatte der "Express" berichtet.