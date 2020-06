Im brasilianischen Kabinett rund um Jair Bolsonaro sind in kurzer Zeit einige Stellen frei geworden. Darunter auch der Posten des Kulturstaatssekretärs, den nun ein Telenovela-Schauspieler einnimmt. Er ist bereits der Fünfte auf dem Posten - im Zeitraum von eineinhalb Jahren.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat den Schauspieler Mário Frias zum neuen Kulturstaatssekretär ernannt. Der 48-Jährige ist in 17 Monaten bereits der fünfte Amtsinhaber auf dem Posten, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Im Kabinett von Bolsonaro gab es zuletzt eine ganze Reihe von Rücktritten und Entlassungen: Der populäre Justizminister Sergio Moro räumte im Streit mit dem Staatschef seinen Posten, mehrere Gesundheitsminister mussten gehen und zuletzt trat Bildungsminister Abraham Weintraub zurück.

Frias Vorgänger hatten durch kontroverse Äußerungen immer wieder für Empörung gesorgt. Regina Duarte spielte in einem Interview die Verbrechen während der Militärdiktatur in Brasilien (1964-1985) herunter. Duartes Vorgänger Roberto Alvim hatte seinen Posten räumen müssen, weil er eine Rede des Nazi-Propagandaministers Joseph Goebbels imitiert hatte.

Frias wurde ab Ende der 1990er Jahre vor allem mit den in Lateinamerika populären Telenovelas bekannt. Später präsentierte er Reiseprogramme im Fernsehen, nahm an einer Eislaufshow teil und versuchte sich als Musiker. In den sozialen Netzwerken gab er sich zuletzt immer wieder als Anhänger des rechten Präsidenten Bolsonaro zu erkennen.