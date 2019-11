In der Kommunikation lief es bisher alles andere als rund für CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Nun stellt sie die Pressestelle neu auf und heuert Hero Warrings aus dem Hauptstadtstudio von n-tv und RTL als Chefkommunikator an.

Kurz vor dem Parteitag der CDU in Leipzig in der kommenden Woche stellt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Pressestelle der Partei neu auf. Parteisprecherin Christiane Schwarte hört auf, ihr Nachfolger wird der TV-Journalist Hero Warrings aus dem Hauptstadtstudio von n-tv und RTL. Schwarte wird nach Informationen von n-tv.de das Konrad-Adenauer-Haus noch in dieser Woche verlassen. Es hieß, sie habe sich beruflich verändern wollen. Im politischen Berlin ist es aber ein offenes Geheimnis, dass es zwischen dem engsten Umfeld Kramp-Karrenbauers und der Sprecherin in den vergangenen Monaten zu Unstimmigkeiten gekommen war.

Der 49-jährige Warrings war zuletzt Chef vom Dienst bei n-tv und RTL und soll sich offenbar künftig ausschließlich auf Pressearbeit konzentrieren. Die Bereiche Marketing und Kampagne betreut dann die langjährige CDU-Mitarbeiterin Isabelle Hass.

Hinter dem Umbau der Pressestelle dürfte das Ansinnen stecken, Kommunikationspannen wie in der Vergangenheit künftig zu vermeiden. Wiederholt hatte Kramp-Karrenbauer durch schiefe Sätze in Pressekonferenzen und Interviews, späte Reaktionen oder ausbleibende Reaktionen oder das Debakel um den Youtuber Rezo negative Schlagzeilen produziert.