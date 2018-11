Politik

Sicherheitskräfte getötet: China-Konsulat in Pakistan attackiert

In der größten Stadt Pakistans greifen mehrere Bewaffnete die chinesische Vertretung an und dringen dabei bis in die Visa-Abteilung vor. Insgesamt sterben sechs Angreifer und Sicherheitskräfte bei dem Feuergefecht. Separatisten reklamieren das Attentat für sich.

Bei einem Angriff auf das chinesische Konsulat in der pakistanischen Großstadt Karachi sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Zwei davon seien Polizisten gewesen und einer ein Sicherheitswachmann, sagte ein Polizeisprecher. Drei Getötete seien Angreifer gewesen. Ein weiterer Beamter sei bei dem Schusswechsel schwer verletzt worden. Eine pakistanische Separatistengruppe reklamierte den Anschlag für sich.

Am Morgen (Ortszeit) waren erst eine Explosion und danach Schüsse in Clifton, einer exklusiven Wohngegend in Karachi, zu hören gewesen. Der Polizeichef von Karachi, Ameer Sheikh, sagte, drei Angreifer hätten versucht, das chinesische Konsulat zu stürmen. Einer sei noch außerhalb des Konsulats getötet worden, zwei weitere hätten es in die Visaabteilung geschafft und seien dort getötet worden. Es sei kein chinesischer Staatsbürger zu Schaden gekommen.

Fernsehbilder zeigten, wie eine schwarze Rauchwolke über dem Gebiet aufstieg. Es war weitreichend von Sicherheitskräften abgeriegelt worden. Ein Sprecher der Separatistengruppe Befreiungsarmee Balochistans sagte der Nachrichtenagentur AFP am Telefon, seine Gruppe habe den Anschlag verübt. Die Attacke sei noch nicht beendet.

Die Hafenstadt Karachi liegt im Süden Pakistans. Sie ist die größte Stadt und das Finanzzentrum des Landes. China ist ein enger Verbündeter Pakistans. In den vergangenen Jahren hat Peking im Zuge seines internationalen Infrastrukturprojekts "Neue Seidenstraße" Milliarden in dem Land investiert.

