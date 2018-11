Politik

Anlässlich des Nationalfeiertags: Emirate begnadigen verurteilten Briten

Mehrere Jahre lebt und forscht Matthew Hedges in Abu Dhabi. Plötzlich werfen ihm die Emirate Spionage vor. Er wird verurteilt und wenig später doch freigelassen. Beide Länder wollen sich nun wieder auf den Ausbau ihrer Beziehungen konzentrieren.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilten Briten begnadigt. Der 31-jährige Matthew Hedges sei einer von mehr als 700 Gefangenen, die Präsident Scheich Chalifa bin Sajed al-Nahjan anlässlich des Nationalfeiertages begnadigt habe, teilte die Regierung des Golfstaats mit. Hedges könne das Land verlassen, sobald alle Formalitäten geklärt seien.

Hedges war am Mittwoch von einem Gericht in Abu Dhabi wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Angaben seiner Ehefrau hatte der Doktorand mehrere Jahre in dem Golfstaat gelebt, bevor er 2015 nach Großbritannien zurückkehrte. Hedges forschte zur Außen- und Sicherheitspolitik der Emirate in den vergangenen Jahren. Im Mai wurde er auf dem Flughafen in Dubai verhaftet.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt bedankte sich für die Begnadigung. "Tolle Neuigkeiten über Matthew Hedges", twitterte er. Obwohl die britische Regierung die Vorwürfe gegen Hedges zurückgewiesen habe, sei sie der Regierung der Emirate "dankbar", die Angelegenheit schnell geklärt zu haben.

Die "strategischen Beziehungen" bewahren

Der Außenminister der Emirate, Anwar Gargasch, erklärte, nach der Begnadigung könnten sich beide Länder nun wieder auf den Ausbau ihrer Beziehungen konzentrieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten immer darauf gehofft, die Angelegenheit "über die gemeinsamen Kanäle unserer langjährigen Partnerschaft zu klären". Die "einfache Angelegenheit" sei trotz aller Bemühungen der Emirate "unnötig kompliziert" geworden.

Die Regierung in Abu Dhabi hatte bereits am Freitag erklärt, ein Gnadengesuch von Hedges Familie zu prüfen. Hunt hatte sich am Donnerstag mit dem Botschafter Sulaiman Almasrui getroffen. Der Außenminister berichtete im Anschluss bei Twitter von einem "konstruktiven Gespräch". Die Emirate erklärten, sie hofften auf eine "einvernehmliche Lösung" und wollten "die strategische Beziehung zu einem der zentralen Verbündeten" bewahren.

Ein Regierungsvertreter bekräftigte aber, dass Hedges aus Sicht der Emirate schuldig sei. Er sei "hundertprozentig ein Geheimdienstagent" und sei wegen der Spionagevorwürfe schuldig gesprochen worden, sagte Dschaber al-Lamki vor Journalisten in Abu Dhabi. Hedges habe eingeräumt, Informationen über die Königsfamilie der Emirate, das Militär und dessen Beteiligung am Jemen-Krieg gesammelt zu haben.

Quelle: n-tv.de