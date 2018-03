Politik

Sieg war ausgemachte Sache: Holocaust-Leugner kandidiert für Kongress

Seit den 70er Jahren ist Arthur Jones in antisemitischen und rassistischen Gruppen aktiv - nun möchte der pensionierte Versicherungsmakler bei den US-Kongresswahlen kandidieren. Ein Einzug ins Repräsentantenhaus ist allerdings unwahrscheinlich.

Ein Holocaust-Leugner wird im November für die US-Republikaner bei den Kongresswahlen kandidieren. Wie die Wahlbehörde von Illinois mitteilte, gewann der 70-jährige Antisemit Arthur Jones die Vorwahl der Republikaner in einem Bezirk des Bundesstaates. Sein Sieg war allerdings von vornherein ausgemachte Sache, da die Republikaner keinen Gegenkandidaten aufgestellt hatten. Die Wahlbehörde verzichtete deshalb auch auf eine Auszählung der Stimmen.

Nach Angaben der Zeitung "Chicago Sun-Times" holte Jones 19.000 Stimmen - eine realistische Chance auf den Einzug in das Repräsentantenhaus in Washington hat der pensionierte Versicherungsmakler allerdings nicht. In seinem Wahlbezirk, der Teile von Chicago sowie Vororte der Millionenmetropole umfasst, dominieren traditionell die Demokraten.

Jones' Gegner bei der Kongresswahl wird der aktuelle Mandatsinhaber Dan Lipinski sein. Er setzte sich bei der Vorwahl der Demokraten knapp gegen seine Herausforderin Marie Newman durch. Newman räumte ihre Niederlage ein.

Jones ist nach Angaben der auf Bekämpfung des Antisemitismus spezialisierten Anti Defamation League (ADL) seit den 70er Jahren in antisemitischen und rassistischen Gruppierungen aktiv. Auf seiner Kampagnen-Website veröffentlichte er eine Schmähschrift, die die Ermordung von sechs Millionen Juden in den Vernichtungslagern der Nazis als Lüge bezeichnet. In einem Interview des Senders CNN sagte Jones im Februar: "Ja, ich bestreite den Holocaust."

Quelle: n-tv.de