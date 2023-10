Israel gibt Huthi-Rebellen Schuld an Drohnenabsturz in Taba

Mehrere Verletzte in Ägypten Israel gibt Huthi-Rebellen Schuld an Drohnenabsturz in Taba

Am Freitag stürzt in Ägypten nahe der Grenze zu Israel eine Drohne ab, eine weitere wird abgeschossen.Israel wirft den mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen vor, hinter dem Angriff zu stecken. Auch ein ägyptischer Militärsprecher erklärt: Die Drohnen kamen aus dem Süden des Roten Meeres.

Nach einem Drohnenabsturz mit sechs Verletzten im ägyptischen Badeort Taba nahe der israelischen Grenze hat Israel die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen verantwortlich gemacht. Ein ägyptischer Armeesprecher hatte am Freitag bei Facebook erklärt, "eine nicht identifizierte Drohne stürzte am Freitag in der Nähe eines Anbaus des Krankenhauses von Taba ab". Sechs Menschen seien leicht verletzt worden. Taba liegt nahe der Grenze zu Israel im Nordosten der Sinai-Halbinsel am Roten Meer.

Am Abend präzisierte der Militärsprecher, es habe sich um "zwei Drohnen aus dem Süden des Roten Meeres" gehandelt, wo der Jemen liegt. "Eine stürzte in Taba ab und die andere wurde außerhalb des ägyptischen Luftraums im Golf von Akaba abgeschossen, wobei Trümmer auf unbewohntes Gebiet fielen."

Die israelische Luftwaffe erklärte ihrerseits, sie habe "eine Bedrohung aus der Luft" über dem Roten Meer vereitelt. Der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, beschuldigte die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen, mit den Drohnen Israel angegriffen zu haben.

Augenzeugen in Taba hatten der Nachrichtenagentur AFP zuvor mitgeteilt, dass der Anbau eines Krankenhauses in dem Ort getroffen worden sei. In Onlinediensten veröffentlichte Bilder zeigen ein beschädigtes Gebäude und zerstörte Fahrzeuge.

Ägypten hat die einzige Grenze zum Gazastreifen, die nicht von Israel kontrolliert wird und spielt als langjähriger Vermittler zwischen Palästinensern und Israelis eine zunehmend wichtige Rolle in dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Schwer bewaffnete Hamas-Angreifer hatten am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Israel nahm daraufhin den Gazastreifen unter Dauerbeschuss.