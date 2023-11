Immer weiter rücken die israelischen Verteidigungskräfte im Gazastreifen vor. Nachdem das Militär bereits gestern den Kontrollverlust der Hamas im Gazastreifen bekannt gibt, folgt nun ein weiterer Erfolg für die Armee: Wichtige Machtzentren der Terrorgruppe stehen nun offenbar unter israelischer Kontrolle.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude der islamistischen Hamas in der Stadt Gaza übernommen. Dazu gehörten das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei, erklärte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari auf X. Auch hätten israelische Militäreinheiten die Kontrolle über eine Ingenieursfakultät übernommen. Diese habe als "Institut für die Produktion und Entwicklung von Waffen" gedient.

"Während des Einsatzes übernahmen die Kämpfer die Einrichtung 'Gizat', in der sich Ausbildungseinrichtungen der Terrororganisation Hamas, Einsatzzentralen, Verhöreinrichtungen und Hafteinrichtungen befinden", schreibt Hagari weiter. In der Einrichtung seien Waffen sowie Trainings- und Lernmaterialien der Hamas gefunden worden. Darüber hinaus seien die Büros des Militärgeheimdienstes der Hamas, das Hauptquartier der Organisation, und andere Außenposten überfallen worden. Darunter befinden sich den israelischen Angaben zufolge auch weitere Posten, die von der Hamas für Schulungen zur Vorbereitung auf den Angriff auf Israel am Samstag, dem 7. Oktober, genutzt wurden.

Am Vortag hatte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant erklärt, die Hamas habe inzwischen "die Kontrolle in Gaza" verloren. Die Hamas-Kämpfer seien dabei, in den Süden des Palästinensergebiets zu flüchten, Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte.

Mit ihren massiven Militäreinsätzen im Gazastreifen reagiert die israelische Armee auf den beispiellosen Angriff der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel. Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1200 Menschen in Israel getötet und rund 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Seitdem greift das israelische Militär Ziele im Gazastreifen an, inzwischen sind auch Bodentruppen in das Palästinensergebiet eingedrungen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden im Gazastreifen etwa 11.240 Menschen bei israelischen Angriffen getötet.