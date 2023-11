Thailand in Austausch mit Hamas Israels Armee findet in Klinik Fotos und Videos der Geiseln Artikel anhören

Während ihres Einsatzes im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza präsentiert die israelische Armee sowohl Waffen als auch Laptops als Funde. Letztere sollen Bildmaterial über die Hamas-Geiseln beinhalten, erstellt nach deren Entführungen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei ihrem Einsatz im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza auf beschlagnahmten Computern Material über die von der Hamas verschleppten Geiseln entdeckt. Die Bilder "im Zusammenhang mit den Geiseln" seien auf Geräten gefunden worden, "die der Hamas gehören", sagte ein israelischer Armeevertreter. Die Soldaten gingen demnach "ein Gebäude nach dem anderen" durch und durchsuchten "jede Etage", während "Hunderte Patienten und medizinisches Personal" weiterhin in der Anlage verblieben. Laut BBC handelt es sich bei den Funden sowohl um Fotos als auch um Videos, die von den Geiseln nach deren Entführungen aufgenommen wurden.

Die israelische Armee war am Mittwoch in einer "gezielten Operation" in das Krankenhaus eingedrungen, in dem Israel eine Kommandozentrale und Waffenverstecke der Hamas vermutet, was die islamistische Palästinenserorganisation bestreitet. UN-Angaben zufolge halten sich rund 2300 Menschen in der Klinik auf, darunter Patienten, Pflegepersonal und Geflüchtete.

Verschleppte Thailänder "in Sicherheit"

Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Rund 1200 Menschen in Israel wurden nach israelischen Angaben getötet, zudem wurden 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Thailands Regierung hat von der radikalislamischen Hamas unterdessen die Zusicherung erhalten, dass 25 aus Israel in den Gazastreifen verschleppte Thailänder "in Sicherheit" seien. Der thailändische Politiker Lepong Syed, der an Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln beteiligt ist, sagte in Bangkok, die Hamas wolle die Geiseln nur freilassen, wenn Israel einer Waffenruhe zustimme. Trotzdem hoffe er auf eine Freilassung in "weniger als zehn Tagen".

Suche nach Tunneln läuft

Bereits vor Kurzem hatte die israelische Armee der Öffentlichkeit Waffenfunde aus dem Al-Shifa-Krankenhaus präsentiert. Die IDF teilten ein Video, auf denen ein Offizier vorzeigt, was die IDF-Soldaten nach eigenen Angaben im Krankenhaus vorfanden. In einem rund sieben Minuten langen Video führt der Offizier durch die MRT-Abteilung der Klinik und zeigt mehrere Fundstellen von "Grab Bags", also Rucksäcken, die nach seinen Angaben Ausrüstungsgegenstände für einen Hamas-Terroristen beinhalten. Auf einem Rucksack steht auf Arabisch der Name der Qassam-Brigaden, der militärischen Unterorganisation der Hamas.

Israel vermutet in Tunnelsystemen unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale der Islamisten-Gruppe und hatte die Tunnel immer wieder als zentrales Argument benutzt, um die Bedeutung der Klinik für die Hamas zu untermauern. Laut BBC sind die israelischen Soldaten weiterhin auf der Suche nach den Tunneln.