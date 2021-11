Vorstellung in Hessen Kanzleramtsminister Braun will CDU-Chef werden

Als erster wagt er sich aus der Deckung: Kanzleramtsminister Braun wird sich um den Vorsitz der CDU bewerben.

Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun will neuer CDU-Chef werden. Er werde der Landespartei in Hessen am morgigen Freitag bei einer Landesvorstandssitzung die Gründe für seine Bewerbung vorstellen, sagte ein Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion. Offiziell nominiert werde er durch seinen Heimatkreisverband in Gießen.

Damit deutet sich im Ringen um die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet eine Woche vor Ende der Bewerbungsfrist ein Dreikampf an. Erwartet werden auch Kandidaturen von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Vortag hingegen seinen Verzicht erklärt.

Nach Einschätzung in der Partei dürfte damit bei der vom 4. Dezember an geplanten Mitgliederbefragung über den künftigen CDU-Vorsitzenden ein zweiter Wahlgang wahrscheinlicher werden. Der neue Vorsitzende soll am 21. Januar auf einem Parteitag in Hannover gewählt werden. Das Ergebnis der vorgeschalteten Mitgliederbefragung soll als bindend für die 1001 Delegierten gelten.

In der CDU hatten zuvor die Ambitionen von Braun für gemischte Reaktionen gesorgt. Braun gilt als Vertrauter der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel. Als nicht ausgeschlossen gilt weiterhin, dass mit Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ein vierter Kandidat für die Laschet-Nachfolge antritt. Es heißt in der Partei, Brinkhaus könne sich zwar gut vorstellen, Fraktionschef zu bleiben. Er ist allerdings nur bis April gewählt. Sollte ein künftiger Vorsitzender auch zu dem öffentlichkeitswirksamen Fraktionsvorsitz greifen, könne diesem dies kaum verwehrt werden, heißt es in der Partei. Dann stünde Brinkhaus womöglich mit leeren Händen da.