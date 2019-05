Im Untersuchungsausschuss zur Berater-Affäre wird deutlich, dass externe Berater im Verteidigungsministerium Aufträge an sich selbst vergaben. Ein "aufrechter Mitarbeiter" der Bundeswehr protestierte dagegen. Folgen hatte das kaum.

Mit ernster Miene befragen die Abgeordneten der Opposition Referatsleiter Matthias Manthey aus dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, kurz BAAINBw. Sein Referat war es, das intern prüfte, ob Bestellungen aus dem mittlerweile fast legendären Rahmenvertrag 20237 rechtens waren. Dieser beinahe liebevoll "Zwanzig-Zwo-Siebenunddreißig" genannte Vertrag ist der Eckpunkt der Berater-Affäre des Verteidigungsministeriums. Durch ihn wurden offenkundig Leistungen in Millionenhöhe falsch abgerechnet und ausbezahlt.

Eigentlich geht es beim "Zwanzig-Zwo-Siebenunddreißig" um IT-Dienstleistungen. Zunächst schien dieser Vertrag in Ordnung zu sein, weil die Bundeswehr viele entsprechende Produkte einsetzt. Doch im Sommer 2018 blieb Manthey offenkundig die Spucke weg: "Wir haben nach dem Bericht des Bundesrechnungshofs bemerkt, dass es Kenn-Verhältnisse gab", sagt der Beamte in der vierten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses, der Licht in diese Affäre bringen soll. Der Bericht des Bundesrechnungshofs ließ die eigenen Ermittlungen des BAAINBw über Beziehungen zwischen Mitarbeitern des Ministeriums und externen Beratern in einem neuen Licht erscheinen.

In internen E-Mails des Ministeriums fanden sich Wünsche nach bestimmten Beratern. Eine dieser E-Mails legt der SPD-Abgeordnete Dennis Rohde vor. In dieser hieß es: "Damit ist die Firma Accenture beauftragt und der Unterauftragnehmer, den wir vorher theoretisch nicht kannten ;), kann leisten." Manthey bestätigt, dass diese mit einem Zwinkersmiley garnierte Mail vom Besteller der unregelmäßigen Beratungsleistungen, Oberst M., abgenickt wurde. Mit dieser unscheinbaren Aussage ist es den hochrangigen Beteiligten nur noch schwer möglich abzustreiten, etwas von den Selbstbeauftragungen gewusst zu haben.

Dass Berater im Ministerium ihre Arbeit verrichteten, war bereits bekannt. Anders als in solchen Fällen üblich waren sie allerdings nicht als solche erkennbar. Für ministeriale Mitarbeiter wirkten die Externen wie normale Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums - sie hatten interne Mailadressen, interne Telefonanschlüsse, interne E-Mailsignaturen und sogar eigene Briefköpfe. Der zweite Zeuge, Admiral Michael Nelte, erklärt dem Ausschuss, dass externe Berater mit Hilfe dieser Arbeitsmittel Leistungsbeschreibungen erstellten und diese dann, nachweislich in mindestens einem Fall, an sich selbst vergaben.

In der Bundeswehr fiel durchaus auf, dass Angestellte privater Beratungsunternehmen sich selbst Aufträge erstellten und genehmigten. Nelte berichtet von einem "aufrechten Mitarbeiter", der gegen diese Praxis im Ministerium protestierte. Daraufhin wurden die Türschilder und Eintragungen in interne Verzeichnisse entfernt.

Still wird es im Ausschuss, als die SPD-Abgeordnete Siemtje Möller eine Mail verliest, die Nelte an die Führung des BAAINBw geschrieben hatte. Sie enthielt sechs Fragen zur Vergabe von Aufträgen an Accenture und einzelne Berater. Eine schriftliche Antwort erhielt der Admiral darauf nicht. Am Tag darauf wurde das Vertragsverhältnis mit der Firma allerdings gekündigt.

Der letzte Zeuge dieser Sitzung, General Friedhelm Tränapp, spricht über Compliance und darüber, dass die Bundeswehr bereits seit ihrem Bestehen die entsprechenden Kontrollmechanismen habe. So habe er den Soldaten der Führungsebene erklärt, es sei in Ordnung, geschmierte Brötchen anzunehmen - aber bei einem Abendessen sollten sie selbst bezahlen. "Haben Sie außerhalb von Schnittchen und Brötchen mitgeteilt wie Regeln eingehalten werden, etwa bei Kenn-Verhältnissen den moralischen Kompass nicht zu verlieren?", hakt die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann nach. Selbstverständlich habe es ein verpflichtendes Tagesseminar für alle Führungskräfte gegeben, antwortet der General. Er wisse jedoch nicht, ob alle Soldaten und Mitarbeiter der aufgezeigten Grenze folgen.