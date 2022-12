Bei Protestaktionen gegen Öl- und Gasimporte haben Klimaschützer im April versucht, die Versorgung über Pipelines in Brandenburg und im Rheinland zu unterbrechen.

Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die "Letzte Generation" wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. In mehreren Bundesländern wurden Razzien durchgeführt. Grund ist eine Protestaktion gegen Betriebsanlagen der Ölraffinerie PCK Schwedt.

Ermittler in Brandenburg und weiteren Bundesländern haben am Dienstag die Wohnungen mehrerer Mitglieder der "Letzten Generation" durchsucht. Ihnen werde die Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Betroffen seien elf Objekte, eines davon in Brandenburg.

Ausgangspunkt der Maßnahme seien Protestaktionen im April in der Ölraffinerie PCK Schwedt gewesen. Dort seien unter anderem Schieber zugedreht worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben. Festnahmen habe es keine gegeben. Es werde wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe ermittelt.

