Die Tschonhar-Brücke verbindet die von Moskau annektierte Halbinsel Krim mit der südlichen Region Cherson. In der Nacht soll die Ukraine einen Angriff auf die Brücke gestartet haben, berichtet der russische Gouverneur der Krim. Bilder zeigen einen großen Krater.

Eine Brücke zur Krim ist russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff beschädigt worden. Die Tschonhar-Brücke, die die von Moskau annektierte Halbinsel mit der südlichen Region Cherson im Süden der Ukraine verbindet, sei in der Nacht getroffen worden, teilte der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram mit. Es habe keine Opfer gegeben, die Schäden würden derzeit begutachtet, erklärte er und rief die Bevölkerung zur Ruhe auf.

Der russische Gouverneur in Cherson sprach hingegen von mehreren beschädigten Brücken. Die Kiewer Streitkräfte hätten "zivile Infrastrukturen bombardiert: Brücken an der Verwaltungsgrenze zwischen der Region Cherson und der Krim in der Nähe von Tschongar", sagte Gouverneur Wladimir Saldo.

Er veröffentlichte ein Foto einer Brücke, auf dem ein tiefer Krater auf einer Fahrbahn zu sehen ist. Die Ukraine hätte nach "ersten Einschätzungen" britische Raketen vom Typ Storm Shadow eingesetzt, fügte er hinzu.

Die Ukraine versucht derzeit, in einer Gegenoffensive russisch besetzte Gebiete zurückzuerobern. Die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim im Süden der Ukraine dient den russischen Streitkräften als wichtige logistische Basis. Im Oktober 2022 hatte eine Explosion die Brücke von Kertsch - die einzige Brücke, die die Krim direkt mit Russland verbindet - schwer beschädigt.