Deutschland hat einen neuen Botschafter in Israel. Der langjährige Regierungssprecher von Ex-Kanzlerin Merkel stellt sich bei Twitter vor. Es sei nicht selbstverständlich, dass Deutschland und Israel heute "Partner und Freunde" sind.

Der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer Botschafter Deutschlands in Israel. Der 62-Jährige veröffentlichte bei Twitter ein Video von sich und stellte sich als designierten Botschafter in Tel Aviv vor. In der Videoansprache auf Hebräisch und Englisch betont Seibert, Deutschland und Israel seien heute "Partner und Freunde". "Für uns Deutsche, für mich persönlich, bedeutet das so viel."

"Nach der Barbarei und den monströsen Verbrechen der Shoa ist Freundschaft mit Israel nichts, das wir Deutschen als selbstverständlich ansehen könnten", sagte Seibert. Deutschland sei "sehr dankbar" für diese Freundschaft. Deutschland habe auch Lehren aus seiner Geschichte gezogen. Eine der wichtigsten sei, an der Seite Israels zu stehen und sich für die Sicherheit des Landes einzusetzen.

Seibert löst in Tel Aviv die bisherige Botschafterin Susanne Wasum-Rainer ab, die dort Ende Juni ihren letzten Arbeitstag hatte. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte bereits im März berichtet, dass der frühere ZDF-Fernsehjournalist neuer Botschafter in Israel werden soll.

Zuvor war er von 2010 bis 2021 der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nachdem er elf Jahre lang dort jeden Tag ein und aus gegangen sei, sei das Kanzleramt für ihn wieder "eigentlich wie so ein Gebäude aus der 'Tagesschau'", hatte er im April in einem Gespräch anlässlich einer Sachbuch-Vorstellung von ZDF-"heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka gesagt. "Es ist einfach gewesen, es ist vorbei. Und jetzt ist es wieder was, was ich bei Marietta in der Sendung sehe." Seibert sagte: "Ich hätte auch gedacht, dass ich da emotionaler bin." Nach einigen Monaten Pause hat er nun eine neue Aufgabe in Israel.