USA feuern Interkontinentalrakete in den Pazifik

Nach zwei verschobenen Starts USA feuern Interkontinentalrakete in den Pazifik

Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verzichten die USA auf den geplanten Test einer Interkontinentalrakete. Anfang August platzt der Start wegen Spannungen mit China. Nun schießt Washington den Marschflugkörper in Richtung Meer.

Die USA haben nach eigenen Angaben über dem Pazifik erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet. Die Rakete vom Typ Minuteman III, die theoretisch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann, sei in der Nacht vom Vandenberg-Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien gestartet und rund 6750 Kilometer bis zum Kwajalein-Atoll im südlichen Pazifik geflogen, teilte die US-Luftwaffe mit. Bei dem Test handelte es sich demnach ausdrücklich nicht um eine Reaktion auf das "aktuelle Weltgeschehen".

Die Luftwaffe wollte die Rakete ursprünglich schon im März testen, hatte wegen der verschärften Spannungen mit Russland infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine aber zunächst darauf verzichtet. In der Erklärung des Pentagon hieß es damals, so wolle man zeigen, dass die USA nicht die Absicht hätten, sich an Aktionen zu beteiligen, "die missverstanden oder falsch interpretiert" werden könnten. Die USA seien eine verantwortungsvolle Atommacht.

Auch ein zweiter Termin Anfang August wurde verschoben, diesmal wegen der Spannungen mit China. Chinas Armee hatte nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan seine bisher größten Militärmanöver in den Gewässern rund um die Insel abgehalten und dabei auch Raketen abgeschossen.

Die Minuteman ist ein Produkt des Kalten Krieges. Der erste Start des von Boeing hergestellten Marschflugkörpers erfolgte 1959. Fünf Jahre später wurde erstmals eine Minuteman II getestet. Raketen der ersten und zweiten Generation sind mittlerweile nicht mehr im Dienst der US-Streitkräfte. Die Minutemann III soll aber noch bis 2030 in den Arsenalen bleiben. Von ihr wurden bis 1977 mehrere tausend Stück gefertigt. Die USA testen regelmäßig die Zielgenauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Interkontinentalwaffen.