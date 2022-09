Was in den letzten Stunden der Queen geschah

Ab Donnerstagmittag haben sich die Nachrichten rund um Queen Elizabeth II. überschlagen - von den ersten Berichten über ihren dramatisch verschlechterten Gesundheitszustand bis zur Todesnachricht. Eine Chronologie der Ereignisse.

Gegen Mittag Ortszeit (13.00 Uhr MESZ): Premierministerin Liz Truss hat im Parlament gerade ihren Entlastungsplan zur Abfederung der hohen Energiekosten vorgestellt, als Minister Nadhim Zahawi an ihre Seite tritt und ihr einen Zettel zusteckt. Truss verlässt daraufhin das Abgeordnetenhaus, kurz darauf gefolgt von Oppositionsführer Keir Starmer, was Spekulationen über die Hintergründe auslöst.

Um 12.32 Uhr Ortszeit (13.32 Uhr MESZ): In einer kurzen Erklärung teilt der Buckingham-Palast mit, die Ärzte von Elizabeth II. seien "besorgt" wegen ihres Gesundheitszustands und hätten eine ärztliche Überwachung auf Schloss Balmoral empfohlen. Kurz darauf schreibt Premierministerin Truss auf Twitter, "das ganze Land" sei "zutiefst besorgt" um die Königin.

Kurz vor 13.00 Uhr Ortszeit: Die britische Nachrichtenagentur PA meldet, die engsten Angehörigen der Queen seien über ihren Zustand "informiert" worden. Die Sprecher von Thronfolger Prinz Charles und Enkel Prinz William teilen mit, die beiden seien auf dem Weg ins schottische Balmoral.

Gegen 14.00 Uhr Ortszeit: Die Sprecher von Prinz Harry und dessen Frau Meghan, die gerade für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in London sind, kündigen an, das Paar reise ebenfalls nach Schottland. Später berichten britische Medien, dass Meghan in London bleibt.

Am späteren Nachmittag beginnt eine Menschenmenge, sich im Regen vor dem Buckingham-Palast zu versammeln.

Kurz vor 16.00 Uhr Ortszeit: Ein Kampfjet der Royal Air Force landet auf dem Flughafen im schottischen Aberdeen, an Bord sind die beiden jüngeren Söhne der Queen, Prinz Andrew und Prinz Edward, sowie ihr Enkel Prinz William, Zweiter in der Thronfolge. Kurz darauf treffen sie auf Schloss Balmoral ein, wo sie bereits von Prinz Charles und seiner Schwester Anne erwartet werden.

Um 18.30 Uhr Ortszeit teilt der Buckingham-Palast mit, dass die Queen "heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben ist". Damit wird ihr ältester Sohn Charles automatisch König. "Der König und die Königsgemahlin werden heute Abend in Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren", verkündet der Palast. Am Buckingham-Palast wird die Flagge auf Halbmast gesetzt, die wartende Menge vor dem Palast schweigt, viele Menschen brechen in Tränen aus.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Todesnachricht setzen die Beileidsbekundungen und Würdigungen der Verstorbenen aus aller Welt ein.

19.04 Uhr Ortszeit: Der neue König Charles würdigt die Queen in einer Erklärung als "geschätzte Herrscherin und vielgeliebte Mutter". Ihr Tod sei "für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Augenblick großer Trauer". Er wisse, dass ihr Verlust Menschen im ganzen Land, dem Commonwealth und in der ganzen Welt schmerze.

Wenige Minuten später äußert sich Premierministerin Truss in einer kurzen Rede vor dem Regierungssitz und sagt, Elizabeth II. sei "rund um die Welt geliebt und bewundert" worden. Ihr Tod sei "ein großer Schock für die Nation und die Welt". Dabei spricht sie erstmals vom bisherigen Thronfolger als "Seine Majestät Charles III.".

19.25 Uhr Ortszeit: Charles' Pressedienst bestätigt, dass der 73-Jährige fortan den Namen Charles III. tragen wird.