Soldaten der französischen Anti-Terror-Einheit sperrten den Tatort in der Innenstadt von Lyon ab.

Zwei Festnahmen nach Explosion in Lyon

Anti-Terror-Ermittlungen laufen Zwei Festnahmen nach Explosion in Lyon

Drei Tage nach der Explosion im französischen Lyon mit 13 Verletzten fasst die Polizei einen Verdächtigen. Ob es sich bei dem 24-Jährigen um den zur Fahndung ausgeschriebenen Mann handelt, ist noch unklar.

Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten im französischen Lyon sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft handelt es sich bei einem von ihnen um einen 24-Jährigen, der in Lyon in Polizeigewahrsam genommen wurde. Der Bürgermeisters der Stadt, Gérard Collomb, sagte, die Polizei habe den jungen Mann an einer Bushaltestelle festgenommen. Laut der Stadtverwaltung von Lyon wurde zudem ein zweiter Verdächtiger gefasst. Ob einer der Festgenommenen der zur Fahndung ausgeschriebene Tatverdächtige ist, teilten die Ermittler noch nicht mit. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Informatikstudenten handeln.

Bei der Explosion am Freitagabend im Zentrum der südostfranzösischen Stadt waren 13 Menschen verletzt worden. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Mithilfe von Sicherheitskameras konnte laut Chefermittler Rémy Heitz ein Teil des Weges des mutmaßlichen Täters nachverfolgt werden.

Der Tatverdächtige hatte eine Papiertüte mit dem Sprengsatz vor einer Bäckerei im Zentrum Lyons abgestellt, stieg danach auf sein Fahrrad und nahm denselben Weg zurück. Die Ermittler veröffentlichten mehrere Fotos des mutmaßlichen Täters. Innenminister Castaner dankte den Ermittlern - darunter auch dem Inlandsgeheimdienst DGSI - für ihre Arbeit. Sie hatten auf der detonierten Tasche eine DNA-Spur gefunden. Ob diese vom Täter stammt, ist aber noch nicht abschließend geklärt.