Leben wie ein endloser Urlaub: Polina Kowalewa muss sich um ihre Besitztümer in London sorgen.

Die britische Regierung tut sich schwer beim Umgang mit russischen Oligarchen. Die Stiftung von Kremlkritiker Nawalny erteilt London ein wenig Nachhilfeunterricht: Mitarbeiter listen das unerklärlich üppige Vermögen der mutmaßlichen Geliebten von Außenminister Lawrow und deren Tochter auf.

Die britische Regierung erwägt die Beschlagnahmung einer Londoner Luxuswohnung, die von einer Frau mit womöglich engen Verbindungen zu Russlands Außenminister Sergei Lawrow gekauft und mit Bargeld bezahlt worden ist. Nach Angaben der Regierung könnte die Wohnung von Polina Kowalewa unter das verschärfte Geldwäschegesetz fallen, das kommende Woche in Kraft tritt. Es betrifft Besitzer von Vermögenswerten, die selbst über kein nachweisbares Einkommen verfügen.

Der Regierung zufolge trifft dies auf die 26-jährige Polina Kowalewa zu, bei deren Mutter Swetlana Poljakowa es sich um Lawrows langjährige Geliebte handeln soll. Die britische Grundbuch-Datenbank listet Kowalewa als Besitzerin einer 5,24 Millionen Euro teuren Wohnung in Londons Nobelviertel Kensington, die 2016 gekauft und deren Preis vollständig bezahlt wurde.

Kowalewas "einzige Geldquelle" sei "ihre arbeitslose Mutter, die zufällig Lawrows inoffizielle Ehefrau ist", sagte Maria Pewtschich, die für die Antikorruptionsstiftung des inhaftierten russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny arbeitet. Kowalewas Wohnung sei "ein Lehrbuch-Beispiel für unerklärlichen Reichtum". Die Luxusimmobilie müsse sofort beschlagnahmt werden. Die Verabschiedung des neuen Geldwäschegesetzes in Großbritannien war nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beschleunigt worden, es soll nun kommende Woche in Kraft treten.

Boris Johnson unter Druck

Die engsten Mitstreiter des russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten häufig zwei Familien gleichzeitig, führte Pewtschich in einer Tweet-Serie aus. Putin selbst sei noch offiziell mit Ljudmila Putina verheiratet gewesen, als er mit der 31 Jahre jüngeren Sportgymnastin Alina Kabajewa eine zweite Familie gegründet hätte. Auch Verteidigungsminister Sergei Schoigu habe gleichzeitig zwei Frauen mit jeweils eigenen Kindern, schrieb die Mitarbeiterin der Nawalny-Stiftung weiter.

Polina und ihre Mutter sollten "ihre Louis-Vuitton-Koffer packen und sich von ihrem britischen Leben verabschieden", folgerte Pewtschich. Sie nannte insgesamt fünf Personen aus dem Umfeld Lawrows, die künftig britischen Boden nicht mehr betreten dürften.

Der Londoner Immobilienmarkt und der Finanzplatz in der britischen Hauptstadt gelten als lukrative Standorte für Investitionen und Geldwäsche von Superreichen aus aller Welt. Großbritannien hinkt mit der am Donnerstag erweiterten Liste sanktionierter russischer Oligarchen trotz der neuen Sanktionen noch immer weit hinter der EU und den USA hinterher. Der britische Premierminister Boris Johnson steht deshalb unter wachsendem politischem Druck.