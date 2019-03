Bryce Harper vergoldet seine bemerkenswerten Zahlen: Der Baseballprofi unterschreibt den größten Vertrag der US-Sportgeschichte - und dabei geht es nicht nur um Geld. Dafür allerdings bindet der 26 Jahre alte Athlet sich auch für die nächsten 13 Jahre an die Philadelphia Phillies.

LeBron James, Stephen Curry, Tom Brady, James Harden: Der US-Sport produziert ununterbrochen globale Superstars. Die Schlagzeilen gehören heute aber einem ganz anderen, der hierzulande nur Experten ein Begriff sein dürfte: Baseballprofi Bryce Harper hat sich mehreren Quellen zufolge mit den Philadelphia Phillies auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt - mit einem Gesamtvolumen von 330 Millionen Dollar, das sind 264 Millionen Euro.

Kassiert auch ganz gut: Giancarlo Stanton. (Foto: imago/UPI Photo)

Damit übertrifft er Giancarlo Stanton um fünf Millionen. Der hatte 2014 einen Kontrakt über ebenfalls 13 Jahre mit den New York Yankees unterschrieben, der 325 Millionen Dollar wert ist. Die ersten 20 Millionen werden dabei schon für die Unterschrift des 26-Jährigen fällig. Das erleichtert es Harper sicher, im ersten Vertragsjahr erstmal den Gürtel etwas enger schnallen zu müssen: Wie ESPN berichtet, soll der sechsmalige All Star 2019 "nur" zehn Millionen Dollar verdienen, bevor das Salär von 2020 bis 2028 auf jährlich 28 Millionen steigen. In den letzten drei Jahren überweisen die Phillies dann immerhin noch jeweils 22 Millionen an ihren neuen Superstar.

Möglich gemacht hat solche Zahlen ein Wettbieten zwischen drei Klubs, die sich die Dienste des schlaggewaltigen Outfielders sichern wollten, zuletzt waren neben den Phillies auch noch die San Francisco Giants und die Los Angeles Dodgers im Rennen. Wie MLB Network vermutet, soll auch aus San Francisco ein Angebot über mehr als 300 Millionen vorgelegen haben. Die Washington Nationals, bei denen Harper die ersten sieben Jahre seiner Karriere verbracht hatte, hatten vorzeitig abgewunken. Keine Ausstiegsklausel, kein Abschied gegen den Willen des Spielers: Wie unter anderem MLB Network meldet, seien in dem Arbeitspapier auch Vorkehrungen getroffen worden, dass es in den kommenden 13 Jahren weder für Bryce Harper, noch für das Team eine einseitige Ausstiegsmöglichkeit aus dem Deal gibt.

Gewaltiges Volumen, übersichtliches Gehalt

Eine "Full No-Trade Clause" schützt den Outfielder davor, gegen seinen Willen zu einem anderen Team weiter geschickt zu werden. Harper wird also ausgiebig Gelegenheit haben, die traditionell kritischen Fans der sportlich in den letzten Jahren wenig erfolgreichen Phillies zu begeistern. Das Bemerkenswerte an diesem historischen Deal sind Laufzeit und Volumen, auf die sich der Agent des Sportlers und sein neues Team geeinigt haben.

Gemessen an den anderen Superstars fällt das maximale Jahresgehalt des ehemaligen wertvollsten Spielers der Liga (MVP) nämlich eher mittelprächtig aus: Die Basketballprofis Stephen Curry (Golden State Warriors) und Chris Paul (Houston Rockets) kommen in den nächsten Jahren auf bis zu 46 Millionen (Curry) und 44 Millionen (Paul) - pro Saison! Drew Brees, bestbezahlter Spielmacher in der US-Footballliga NFL kommt immerhin noch auf 33 Millionen im Jahr.

Die lange Laufzeit mit einem vergleichsweise niedrigen durchschnittlichen Jahresgehalt von 25,4 Millionen verschafft den Phillies finanziellen Spielraum, weiter in ihren Kader investieren zu können, ohne gegen die "Luxury Tax"-Regelung der MLB zu verstoßen. Die deckelt die Personalausgaben der 30 Teams der Liga. Zuletzt hatte Baseballprofi Manny Machado einen Vertrag über zehn Jahre bei den San Diego Padres unterschrieben, der ihm 300 Millionen Dollar garantiert.