"Wir senden in einem Moment der tiefsten Schmerzen unseren aufrichtigen Trost an Olga und ihre Familie", schreibt der Verband.

Das goldene Tor von Olga Carmona beschert den spanischen Fußballerinnen ihren ersten WM-Titel. Doch die Finalheldin erhält nach dem Freudentaumel eine tragische Nachricht: Ihr Vater starb schon vor dem Anpfiff, wie der Verband nun mitteilt. Schon während des Spiels erinnert sie an eine Verstorbene.

Spaniens neue Fußball-Heldin Olga Carmona ist am Tag des WM-Triumphs in Australien von einem privaten Schicksalsschlag getroffen worden. Der Vater der Kapitänin und Finaltorschützin verstarb am Sonntag, das teilte der spanische Fußballverband RFEF am Abend in "tiefer Trauer" mit.

"Merchi" ist die Botschaft an die verstorbene Mutter einer Freundin. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

Wie es nun in der Mitteilung des Verbands hieß, erfuhr Carmona erst später davon. "Die Spielerin erhielt die traurige Nachricht nach dem WM-Finale", schrieb der RFEF: "Wir senden in einem Moment der tiefsten Schmerzen unseren aufrichtigen Trost an Olga und ihre Familie. Wir lieben dich, Olga, du gehörst zur Geschichte des spanischen Fußballs." Auch ihr Klub, Real Madrid, bekundete sein Beileid. "Real Madrid möchte Olga, ihrer Familie und all ihren Lieben unser Beileid und unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen", schrieb Real auf der eigenen Webseite.

Spanien hatte Europameister England im Endspiel mit 1:0 (1:0) besiegt und damit erstmals den Titel gewonnen. Die 23 Jahre alte Carmona (29.) entschied das Spiel mit einem Linksschuss ins lange Eck. Nach ihrem Treffer zeigte sie eine Botschaft auf dem Shirt unter ihrem Trikot. Darauf stand: "Merchi", mit einem Herz als i-Punkt.

Zunächst wurde über die Botschaft in den sozialen Medien gerätselt. Die "Marca" berichtete, dass es sich dabei um einen Gruß an eine alte Schule handeln würde. Dagegen berichtete unter anderem eine Journalistin für "The Athletic", dass es sich um eine Botschaft für die Mutter einer Freundin handele, die vor einigen Tagen verstorben sei.

Nach der Partie lüftete Carmona selbst das Rätsel. "Zuallererst möchte ich sagen, dass dieser Sieg, diese Leistung, der Mutter einer meiner besten Freundinnen gewidmet ist, die kürzlich verstorben ist", sagte sie. "Ich habe das Tor mit ihrem Trikot gefeiert und von hier aus widme ich es der ganzen Familie mit all meiner Liebe."