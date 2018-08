Wirtschaft

Ausblick bestätigt: Anlaufkosten belasten Conti-Gewinn

Continental befindet sich derzeit im Umbruch. In Forschung und Entwicklung wird kräftig investiert. Dennoch ist der bereinigte Betriebsgewinn im zweiten Quartal nur marginal niedriger als vor der Jahresfrist.

Der Zulieferer Continental hat den Gewinn trotz hoher Investitionen in die Elektromobilität, autonomes Fahren und die Vernetzung von Autos stabil gehalten. Der bereinigte Betriebsgewinn lag im zweiten Quartal bei 1,16 Milliarden Euro und war damit marginal niedriger als das Ergebnis vor Jahresfrist von rund 1,17 Milliarden Euro, wie aus dem Quartalsbericht des Dax-Konzerns hervorgeht.

Finanzvorstand Wolfgang Schäfer begründete dies mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Zudem hätten Anlaufkosten, die sich aus dem wachsenden Auftragseingang in den zurückliegenden Jahren ergäben, das Ergebnis belastet.

Analysten hatten im Schnitt ein bereinigtes Betriebsergebnis von knapp 1,2 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz legte leicht auf rund 11,4 (Vorjahr 11,0) Milliarden Euro zu.

Den Ausblick bekräftigte der Vorstand. Demnach will Continental trotz des Konzernumbaus in diesem Jahr eine Umsatzrendite von mehr als zehn (Vorjahr 10,9) Prozent einfahren. Conti hatte im Juli entschieden, sich unter dem Dach einer Holding in die drei Unternehmensbereiche Rubber, Automotive und Powertrain zu gliedern. Die größte Veränderung ist die Herauslösung und ein Teilbörsengang der Antriebssparte Powertrain, der schon Mitte nächsten Jahres kommen könnte.

Derweil warnte Continental vor einer Schwäche im dritten Quartal wegen neuer Abgasprüfverfahren bei den Autobauern. Im laufenden dritten Quartal lägen zum einen die Werksferien der Automobilhersteller, sagte Schäfer. "Zusätzlich wird das kommende Quartal durch den am 1. September in Kraft tretenden Prüfzyklus WLTP voraussichtlich negativ beeinflusst werden."

