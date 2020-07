Insidern zufolge bringt sich die Deutsche Bank in Position für eine mögliche Übernahme der Wirecard Bank. Sie ist im Gegensatz zum Mutterkonzern bisher nicht insolvent, doch laufen dem Institut die Kunden weg. Tief in die Tasche müsste die Deutsche Bank wohl nicht greifen.

Die Deutsche Bank zeigt Interesse an Teilen des pleite gegangenen Zahlungsanbieters Wirecard. "Wir sind eine der größten Banken im Zahlungsverkehr weltweit. Das ist eine unserer Stärken, ein echtes Kerngeschäftsfeld", sagte Deutsche-Bank-Vorstand Fabrizio Campelli dem "Handelsblatt" in einem Interview. "Wenn sich hier also Gelegenheiten ergeben, uns zu verstärken, werden wir uns diese ansehen."

Bereits am Donnerstag hatte die Deutsche Bank mitgeteilt, dass sie mögliche Hilfen für die Wirecard Bank prüft. Insidern zufolge bringt sich Deutschlands größtes Geldhaus damit in eine gute Ausgangsposition für eine mögliche Übernahme des Instituts, das etwa so groß wie eine mittelgroße Sparkasse ist.

Tief in die Taschen müsste sie dafür wohl nicht greifen. Eine mit Wirecard vertraute Person sagte, der Buchwert der Bank liege bei rund 160 Millionen Euro. Dieser sei aber wohl nicht zu erzielen, sie werde voraussichtlich mit einem Abschlag verkauft.

Die Wirecard Bank darf mit ihrer Vollbanklizenz alle Bankdienstleistungen anbieten. Sie ist im Gegensatz zu ihrer Mutter bisher nicht insolvent. Doch laufen ihr wichtige Partner davon - etwa Aldi Süd, die die Kreditkartenzahlungen ihrer Kunden seit einigen Tagen über den Konkurrenten Payone abwickelt. So ist die mögliche Hilfe der Deutschen Bank auch ein Signal an die Kunden, bei der Wirecard Bank an Bord zu bleiben.

Der Dax-Konzern war erst vor kurzem in das Geschäft von Wirecard mit Händlern vorgedrungen, indem er gemeinsam mit dem Zahlungsabwickler First Data ("TeleCash") Kassenterminals für kleine Händler wie Bäcker oder Kioske anbietet.

Vorschlag für Reform der Bafin soll bald kommen

Der Wirecard-Konzern musste vor gut einer Woche Insolvenz anmelden, nachdem ein milliardenschwerer Bilanzskandal aufgeflogen war. Die Behörden gehen davon aus, dass die Bilanzen spätestens seit 2016 falsch sind und Wirecard Umsatz und Gewinn durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht hat. Es gibt jedoch Anzeichen, dass der Betrug schon Jahre zuvor begann.

Kritiker werfen insbesondere der Finanzaufsicht Bafin vor, zu lange weggeschaut zu haben. Das Bundesfinanzministerium arbeitet eigenen Angaben zufolge mit Hochdruck an einem Konzept zur Überarbeitung der Finanzaufsicht. Es werde vorgestellt, sobald es fertig sei, sagte eine Sprecherin. Dies solle in den nächsten Tagen der Fall sein. Finanzminister Olaf Scholz hat bereits betont, die Bafin müsse künftig in der Lage sein, kurzfristig und effizient Sonderprüfungen durchführen zu können. Experten erwarten, dass das Aufgabenfeld der Bonner Behörde ausgeweitet werden dürfte und Scholz in Europa ähnliche Strukturen anstreben wird. Auch die Kontrolle der Wirtschaftsprüfer steht in der Kritik.

Wirecard hatte jahrelang ein rasantes Wachstum und sprudelnde Gewinne vorgegaukelt. 2018 schaffte der Zahlungsanbieter aus Aschheim bei München den Sprung in den Leitindex Dax. Zu Hochzeiten wurde der gesamte Konzern an der Börse mit fast 25 Milliarden Euro bewertet, die Aktie handelte bei knapp 200 Euro. Anleger und Investoren haben nun durch den Zusammenbruch des Unternehmens massive Verluste erlitten.

Investoren wollen Wirecard-Anleihen losschlagen

Die gesamten Vermögenswerte des Konzerns könnten bei einem Verkauf mit 400 bis 500 Millionen Euro bewertet werden, sagte die mit Wirecard vertraute Person. Dem stehen Verbindlichkeiten von vier Milliarden Euro gegenüber, die Gläubiger dürften also nur einen Bruchteil ihres Geldes zurückbekommen. Viele Investoren einer 900 Millionen Euro schweren Wirecard-Wandelanleihe wollen ihre Papiere nur noch losschlagen.

Die bisherigen Halter der Wandelanleihen müssen sich bei einer für den kommenden Mittwoch anberaumten Auktion, die von Credit Suisse gemanagt wird, auf herbe Verluste einstellen. Im Strudel der Wirecard-Insolvenz stürzte des 2024 auslaufenden Papier um etwa 85 Prozent ab. Die Wandelanleihe war Teil eines komplexen Geschäfts des japanischen Technologieinvestors Softbank. Statt direkt eine Beteiligung an Wirecard zu erwerben, hatte Softbank Anleihen gekauft, die in Wirecard-Aktien gewandelt werden konnten. Die Wandelanleihe verkaufte Softbank dann mit Gewinn an andere Investoren weiter.