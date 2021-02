Der Wechsel muss nur noch bei der Vorstandssitzung in Deutschland formell abgesegnet werden.

Unter der Führung von Ernst & Young-Chef Hubert Barth können sich die Wirtschaftsprüfer gegen die Wettbewerber durchsetzen. Das Unternehmen legt im Deutschlandgeschäft kräftig zu. Doch nach dem Wirecard-Skandal wenden sich nun etliche renommierte Kunden ab. Jetzt steht Barth kurz vor seinem Rücktritt.

Der Wirecard-Bilanzskandal fordert einem Medienbericht zufolge sein nächstes Opfer. Der Deutschlandchef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY), Hubert Barth, wolle von seinem Posten zurücktreten, berichtete die "Financial Times". Barth werde künftig eine andere Aufgabe in dem Unternehmen wahrnehmen. Der Rücktritt solle im Laufe des Tages offiziell verkündet werden. Der Wechsel müsse noch bei der Vorstandssitzung in Deutschland formell abgesegnet werden. Ein Sprecher von EY lehnte einen Kommentar dazu ab.

Unter Barths Führung konnte EY im deutschen Geschäft deutlich zulegen und Marktanteile von den Rivalen KPMG und PwC gewinnen. Allerdings haben sich in den vergangenen Monaten mehrere renommierte Kunden von EY abgewandt, darunter die Commerzbank, der Vermögensverwalter DWS der Deutschen Bank und der staatliche Kreditgeber KfW.

Anfang Januar hat EY laut Informationen des "Handelsblatts" dann auch noch die Deutsche Telekom als Kunden verloren. Die Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat der Telekom hätten demnach darauf gedrungen, das Prüfunternehmen zu wechseln, schrieb die Zeitung. Der Bund hält direkt und über die staatliche Förderbank KfW knapp ein Drittel der Telekom-Anteile. EY hätte ursprünglich das Bilanz-Testat bei der Telekom für das bereits laufende Geschäftsjahr 2021 übernehmen sollen.

EY hatte jahrelang die Bilanzen des im Juni kollabierten Zahlungsabwicklers Wirecard geprüft und dabei nicht bemerkt, dass die Vorstände - nach Ansicht der Staatsanwaltschaft München - Bilanzbetrug begangen haben. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Es ist einer der größten Finanzskandale der Nachkriegszeit. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun sitzt inzwischen in Haft, Ex-Vorstandsmitglied Jan Marsalek ist flüchtig.