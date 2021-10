Die Pandemie sorgt in China vergangenes Jahr für eine Wohlstandsexplosion – und befördert viele Unternehmer in die höchste Einkommensklasse. Fast jeden Tag zählt die Volksrepublik einen Milliardär mehr. In Peking leben inzwischen mehr Milliardäre als in der US-Finanzmetropole New York.

Fast jeden Tag hat China einem Bericht zufolge einen Dollar-Milliardär mehr. Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr um 307 auf 1185, wie aus der neuen Reichenliste hervorging, die das Shanghaier Magazin "Hurun" vorlegte. Das Land mit der zweitgrößten Volkswirtschaft habe heute fünfmal mehr US-Dollar-Milliardäre als vor zehn Jahren.

Der reichste Chinese ist demnach der 67-jährige Mineralwasserunternehmer Zhong Shanshan mit einem Vermögen von 60,6 Milliarden Dollar. Auf Platz 2 steht jetzt der 38-jährige Gründer der Videoplattform Tiktok, Zhang Yiming, mit 52,8 Milliarden Dollar. Ihm folgt der Chef des Autobatterie-Herstellers CATL, Zeng Yuqun. Der 53-Jährige habe sein Vermögen auf 47,4 Milliarden US-Dollar verdreifachen können. Der Chef des Internetriesen Tencent, Pony Ma, rutschte auf Platz 4. Ähnlich landete Alibaba-Gründer Jack Ma auf dem fünften Platz.

Vor dem Hintergrund der Krise auf dem Häusermarkt in China ist erstmals kein Immobilienunternehmer auf den ersten zehn Plätzen. Der Gründer des hoch verschuldeten Immobilienriesen Evergrande, Xu Jiayin, der die Liste 2017 angeführt hatte, fiel mit nur noch 11,3 Milliarden Dollar vom fünften Rang im Vorjahr auf Platz 70.

Mehr Milliardäre in Peking als in New York

Das Corona-Jahr 2020 hat insbesondere in China für eine Wohlstandsexplosion gesorgt. Im Ranking des US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" vom März 2021 kam fast jeder dritte Neumilliardär aus China oder Hongkong. Die Volksrepublik hat damit bei der Gesamtzahl der Superreichen fast zu den USA aufgeschlossen.

Laut den Analysten beheimatet Peking inzwischen mehr Milliardäre als New York City. Die chinesische Hauptstadt gewann demnach binnen zwölf Monaten 33 Milliardäre hinzu und kam zum Stichtag auf 100 superreiche Chinesen. Das war einer mehr als im US-Finanzzentrum, das nur sieben Milliardäre mehr zählte als 2020. Hongkong folgte im Städte-Ranking auf Platz drei mit 80 Milliardären (plus 9).