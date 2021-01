Musk heizt Manipulation bei Gamestop an

Rache für Tesla-Leerverkäufe? Musk heizt Manipulation bei Gamestop an Von Diana Dittmer

Eine junge Online-Community greift in die Börsen-Trickkiste und zieht den Kurs des Pleitekandidaten Gamestop in absurde Höhen. Den Schaden haben die, die auf fallende Kurse gewettet haben. Einer freut sich besonders darüber: Elon Musk. Mit einem Tweet feuert er die jungen Spekulanten an.

Die WallStreetBets-Community, die den Aktienkurs von Gamestop seit Tagen immer weiter nach oben peitscht, hat prominente Unterstützung erhalten. Offenbar hat auch Elon Musk die jüngste Rally und die Absprachen im Internetforum der einschlägig bekannten Plattform Reddit mit Interesse verfolgt.

Ein Wort auf seinem Twitter-Account mit einem entsprechenden Link zur Seite der Community reichte nach Börsenschluss am Dienstag, um die Aktien des Spielehändlers ein weiteres Mal explodieren lassen. Die Handels-Community, die über zwei Millionen Abonnenten zählt, dürfte am Abend die Korken knallen lassen haben.

Schon während des laufenden Handels in New York waren die Aktien bereits bis auf 150 Dollar geklettert. Nach Musks Tweet "Gamestonk!" stiegen die Papiere dann nach Börsenschluss bis auf über 200 Dollar. Hat sich der reichste Mann der Welt einen Spaß auf Kosten der Börsenprofis erlaubt? Oder hat Elon Musk die Reaktion auf seinen Gamestop-Tweet möglicherweise gar nicht kommen sehen?

Die Meuterei der Kleinanleger

Ganz klar ist das nicht. Musks Tweet könnte sowohl Warnung, als auch Ansporn gewesen sein. Musk scheint nach seinen Erfahrungen mit der US-Börsenaufsicht im Zusammenhang mit kursbewegenden Tweets bei Tesla auf jeden Fall vorsichtiger mit Formulierungen geworden zu sein.

Das Wort "Stonk" ist erstmal nur Internet-Slang. Ein witzig gemeintes Wortspiel angelehnt an "Stocks", also ganz schlicht Aktien, die an der Börse gehandelt werden. Der Begriff wird vor allem dazu verwendet, um finanziellen Verlust zu kommentieren.

Da die größten Verluste momentan die Shortseller haben, die bei Gamestop auf fallende Kurse gewettet haben, lässt sich aber auch eine Spitze gegen die bei vielen verhassten Hedgefonds nicht leugnen. Die Aktionen der jungen und furchtlosen Aktionärs-Community in Internetforen wie Reddit, die überwiegend über neue Handelsplattformen wie Robinhood zur Börse gelangen, richten sich häufig bewusst gegen die Tricks der etablierten Börsenwelt.

Reddit hat den Neulingen eine Bühne gegeben, um zu konzertierten Aktionen aufzurufen und so Kurse in die von ihnen gewünschte Richtung zu bewegen. Mit ihren Manövern schaffen es die neuen Börsen-Piraten, selbst milliardenschwere, mächtige Hedgefonds in die Knie zu zwingen. Aktien, die sie liefern müssen, müssen sie immer teurer zurückkaufen. Die Leerverkäufer sorgen so paradoxerweise selbst dafür, dass der Kurs steigt und steigt. Für jemanden wie Musk muss das ein Fest sein.

Er hat in der Vergangenheit leidvolle Erfahrungen mit Shortsellern bei Tesla gemacht. Laut Schätzungen von Insidern dürften Hedgefonds, die allesamt ihre Rechnung ohne die Robinhood-Trader gemacht haben, mittlerweile 3,3 Milliarden Dollar mit ihren Wetten gegen Gamestop verloren haben.

Musk seinerseits hat offenbar Gefallen daran gefunden, Twitter für Aktienempfehlungen zu nutzen. Allein im Januar hat er zwei Mal einen Aktienkurs durch Tweets in die Höhe getrieben. Zuletzt profitierte das E-Commerce-Unternehmen Etsy. "Ich liebe Etsy" schrieb Musk in einem Tweet, den er später damit erklärte, dass er "einen handgestrickten Woll-Marvin-Helm" für seinen Hund gekauft habe. Dazu veröffentlichte er ein Bild.

Wie lange geht der Zocker-"Spaß" noch gut?

Die jungen Robinhood-Trader sind gut vernetzt: "Welche Deals planst du für morgen?" (Foto: Reddit)

Anfang des Monats war bereits Signal Advance nach einem Tweet von Musk durch die Decke gegangen. "Use Signal" hatte er geschrieben. Gemeint war eine Alternative zu WhatsApp. Bei manchen Investoren stiftete das allerdings Verwirrung. Denn an der Börse wurden die Titel eines gleichnamigen Anbieters von medizinischen Geräten gekauft, der mit der Signal-Massaging-App nichts zu tun hat. Die Schnellschüsse bei Twitter, insbesondere wenn sie nur aus einem oder wenigen Worten bestehen, können schnell missverstanden werden.

Auch aus einem anderen Grund ist Vorsicht geboten: Die Meuterei der jungen Börsianer mag amüsant sein, sie birgt allerdings im Fall von Gamestop auch ein fundamentales Problem. Denn grundsätzlich kommen die Wetten der Hedgefonds den Tatsachen hier viel näher. Der Computerspiele-Handel, für den Gamestop steht, ist ein Auslaufmodell angesichts des wachsenden Streamingmarktes. Die Frage ist also, wie lange dieser "Zocker-Spaß" noch anhalten kann.

Laut CNBC brachte die Kursexplosion nach Musks Tweet Gamestop noch einmal vier Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung ein. Gamestop ist nach einem Kursanstieg von 400 Prozent allein in den ersten Wochen dieses Jahres 6,5 Milliarden Dollar an der Börse wert. Vor einigen Monaten notierte die Aktie im Prinzip nur auf Ramschniveau und war nicht mehr als ein paar Dollar wert.

Die Finanzaufsicht ist wegen der Kursexplosion bei Gamestop alarmiert. Das Wirtschaftsmagazin "Baron's" zitiert die Wertpapieraufsichtsbehörde in Massachusetts: Für sie deutet alles darauf hin, dass mit dem Optionshandel rund um die Aktie etwas "systemisch nicht stimmt".