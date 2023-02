Mit Werbeslogans rund um die "Punica-Oase" wird der Saft in den Achtziger- und Neunzigerjahren zur Kultmarke. Nun verkündet das Unternehmen Pepsico das Aus von Punica - nach 45 Jahren verschwindet die Marke aus den Supermärkten. Die Produktion wurde offenbar schon Monate zuvor gestoppt.

Die Fruchtsaftmarke Punica verschwindet aus den Supermarktregalen. Die Marke werde vollständig vom Markt genommen, teilte der US-Getränkekonzern Pepsico in Neu-Isenburg bei Frankfurt mit. Zuvor hatten mehrere Medien über das Aus der in den 1980er und 1990er Jahren in der Werbung sehr präsenten Säfte berichtet.

Pepsico hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Tropical Brands Group habe die strategischen Prioritäten überprüft und die Entscheidung getroffen, Punica vom Markt zu nehmen, teilte Pepsico nun mit. Die Produktion war Medienberichten zufolge bereits im September 2022 gestoppt worden. Zurzeit werden noch Restbestände verkauft.

Das Unternehmen startete laut dem Nachrichtenportal "t-online" 2019 noch einen Versuch, das Getränk besser am Markt zu platzieren. Eine gezielte Werbekampagne in den sozialen Medien, ein neues Verpackungsdesign und Logo sollte vor allem eine jüngere Zielgruppe erreichen. Entwickelt vom Safthersteller Rolf Dittmeyer kam Punica erstmals 1977 auf den Markt. Prägnante Werbeslogans von der "Punica-Oase" und dem "fruchtigen Durstlöscher" machten das Getränk vor allem in den Achtziger- und Neunzigerjahren bekannt.