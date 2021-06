In den 90er Jahren ist das runde, bunte Spielzeug mit Mini-Bildschirm bei Kindern der letzte Schrei gewesen. Regelmäßig hat sich das Tamagotchi gemeldet, um gefüttert oder bespaßt zu werden. 25 Jahre später können Fans jetzt wieder in Erinnerungen schwelgen.

Wir vermissen die 90er Jahre. Könnte man zumindest meinen, bei den vielen Trends aus diesem Jahrzehnt, die wieder kommen. Erst vor Kurzem schwelgten wir alle in Erinnerungen an das bunte Jahrzehnt, als wir uns die Reunion der Kult-Sitcom "Friends" angesehen haben. Vielleicht ein Versuch, die alten Zeiten wieder aufblühen zu lassen.

Und es geht weiter mit der 90er-Nostalgie. Denn 25 Jahre nach Launch, kommt das liebste Küken aller Zeiten zurück: das Tamagotchi. Wie schön es doch damals war, als man nur die eine Sorge hatte: Seinem virtuellen Küken genug Nahrung und Zuneigung geben, damit es nicht stirbt.

Das Elektrospielzeug wurde 1996 von der Firma Bandai in Japan entwickelt und ein Jahr später bei uns zum Hit. Das runde, bunte Spielzeug mit einem Mini-Bildschirm haben wir wirklich überall mit uns herumgeschleppt. Denn das Tamagotchi meldete sich regelmäßig, um gefüttert oder bespaßt zu werden. Quasi wie ein echtes Haustier.

