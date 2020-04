Mit dem positiven Auftakt knüpfte der Leitindex an seine Erholung in den vergangenen Wochen an.

Der Dax verzeichnet nach Ostern zu Beginn weitere Kursgewinne. In den ersten Handelsminuten kommt der Leitindex bis zu 1,7 Prozent fester aus den Feiertagen - bis eine technische Störung auftritt.

Eine technische Störung hat am Vormittag den Handel an der Deutschen Börse teilweise behindert. Auf Xetra seien Teile des Handelssystems gestört, teilte der Börsenbetreiber in Frankfurt mit. Über das elektronische Handelssystem wird der weit übergehende Teil des Aktienhandels an der Frankfurter Börse abgewickelt. Zu den Ursachen der Panne konnte ein Börsensprecher keine Angaben machen, man untersuche die Störung derzeit.

Der deutsche Aktienmarkt hat nach Ostern zum Auftakt zuvor weitere Kursgewinne verzeichnet. Grundsätzlich sorgten trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus. Dort war der Außenhandel im März nicht so stark eingebrochen wie Experten befürchtet hatten.

Der Dax kam in den Anfangsminuten bis zu 1,7 Prozent fester aus den Osterfeiertagen. Der Schwung ließ dann aber nach, gegen Ende der ersten halben Handelsstunde stand er noch 1,05 Prozent höher bei 10.675 Punkten, bevor die technischen Probleme auftraten. Mit dem positiven Auftakt knüpfte der Leitindex an seine Erholung in den vergangenen Wochen an. Vom Crash-Tief Mitte März hat er sich nun schon um fast 30 Prozent nach oben gearbeitet.