Aus Angst vor einer handfesten Versorgungskrise sollen Verwaltung, Haushalte und Betriebe Energie sparen. Doch wie gut greifen die Bemühungen? Die Grafiken von ntv.de geben einen Überblick zur aktuellen Versorgungslage und dem Verbrauch in Deutschland.

Russlands brutaler Angriff auf die Ukraine hat die Welt erschüttert - in vielerlei Hinsicht. Gut ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn dreht sich die politische Diskussion in Deutschland aber fast ausschließlich um ein Thema: Die Sorge vor einer Energiekrise. Die Bundesregierung verspricht einerseits Hilfspakete und setzt zugleich auf Sparprogramme. Beides ist wohl notwendig: Bereits seit dem 23. Juni gilt die Alarmstufe des "Gas-Notfallplans" - Deutschland rüstet sich für den Ernstfall.

Wie steht es also um die Gas- und Stromversorgung in Deutschland? In mehreren Grafiken, unter anderem mit aktuellen Daten der Bundesnetzagentur, gibt dieser Artikel einen schnellen Überblick zur Lage.

Punkt eins: Die Gasversorgung. Seitdem Russland als zuvor wichtigster Erdgas-Lieferant für Deutschland ausgeschieden ist, herrscht die Sorge, dass es im Winter zu einer Mangellage kommen könnte. Erklärtes Ziel der Bundesregierung - und neue gesetzliche Vorgabe - war es deshalb, dass die deutschen Gasspeicher bis zum Herbst zu mindestens 95 Prozent gefüllt werden sollen, um für den Winter gerüstet zu sein.

Das scheint zu klappen: Schon vor dem Stichtag zum 1. November sind die deutschen Gasspeicher im Schnitt voller als in den Vorjahren, wie die obige Grafik zeigt. Laut Bundesnetzagentur sollte der Vorrat für etwa zwei Wintermonate reichen; es muss also weiterhin Nachschub auf dem Weltmarkt beschafft werden. Selbst zu Beginn der Heizperiode Anfang Oktober wird noch deutlich mehr Gas ein- als ausgespeichert (siehe untere Grafik).

Doch das Verhältnis wird sich voraussichtlich bald umkehren, wenn die Temperaturen weiter sinken und Haushalte und Betriebe öfter die Heizung aufdrehen. Je nachdem, wie lang und frostig der Winter wird, bleibt die Versorgungslage dann auch im nächsten Jahr angespannt und könnte sich sogar verschärfen.

Kälteeinbruch im September zeigt sich in den Zahlen

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, rief die Bürgerinnen und Bürger deshalb bereits wiederholt zu größeren Sparanstrengungen auf. Zwar lag der deutschlandweite Gasverbrauch im Monatsmittel zuletzt unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Doch die Einsparungen reichen nach Einschätzung der Bundesnetzagentur noch nicht aus, um eine drohende Gasmangellage auszuschließen. Die Behörde gibt ein Einsparziel von mindestens 20 Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel aus, um entspannt durch den Winter zu kommen.

Gesamt Industrie Haushalte und Gewerbe

Dabei sind jetzt vor allem die Privathaushalte gefragt: Denn ihr Anteil am Gesamtverbrauch steigt in den Wintermonaten erfahrungsgemäß an. Während der Sommermonate gingen die Einsparungen hingegen vor allem auf das Konto der Industriekunden, wie aus den Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. Über das Drop-Down-Menü in allen Verbrauchsgrafiken lässt sich der Gasbedarf der Industriekunden sowie der Haushalts- und Gewerbekunden gesondert aufrufen.

Ein ganz ähnliches, aber etwas aktuelleres Trendbild zeichnen die wöchentlichen Verbrauchsdaten, die jeden Donnerstag aktualisiert werden. Hier macht sich zum Beispiel ein Kälteeinbruch im September bemerkbar - in der entsprechenden Woche lag der Gasverbrauch leicht über dem Mittel der Vorjahre.

Gesamt Industrie Haushalte und Gewerbe

Die Bundesnetzagentur verweist aber selbst darauf, dass es sich bei den Verbrauchsdaten um vorläufige Werte handelt, die gegebenenfalls rückwirkend korrigiert werden. Wichtig ist außerdem, dass nur der Verbrauch der Groß- beziehungsweise Industriekunden tatsächlich fortlaufend gemessen werden kann. Der Verbrauch kleinerer Unternehmen und Haushalte hingegen wird auf der Basis der Gesamtverbrauchsmengen berechnet.

Zeigen Habecks Energiesparpläne Wirkung?

Doch nicht nur beim Heizen gibt es Einsparpotenziale, die Deutschland durch die Krise helfen sollen. Bund und Länder nehmen in ihren Energiesparprogrammen auch den Strombedarf in den Blick.

Ein Grund: Insbesondere in Stunden und an Tagen, an denen wenig Energie aus Sonne und Wind gewonnen werden kann (Experten sprechen im Extremfall von einer "Dunkelflaute") läuft die Stromproduktion mit Erdgas auf Hochtouren. Das geht aus der Grafik hervor, die den aktuellen Strommix der jeweils laufenden und der vorherigen Woche abbildet.

Die Energiesparprogramme der Politik sehen mitunter ungewöhnliche und einschneidende Maßnahmen vor. Nach dem Motto "Jede Kilowattstunde zählt" lassen Städte zum Beispiel ihre Sehenswürdigkeiten nachts im Dunkeln stehen. Private Pools dürfen nicht mehr geheizt, Werbetafeln nicht mehr beleuchtet werden. Wenn die Botschaft ankommt und die Bevölkerung mit einem privaten Sparprogramm zu Hause mitzieht, müssten sich die Einsparungen ebenfalls in den Strommarktdaten der Bundesnetzagentur bemerkbar machen.

Gasversorgungslage ist "angespannt", aber "stabil"

Die Bundesregierung blickt insgesamt optimistisch auf den Winter: Die Gasversorgung in Deutschland gilt vorerst als gesichert. Und das, obwohl Russland seine Pipeline-Lieferungen bereits im Sommer erst teilweise und schließlich ganz eingestellt hat.

Deutschland bezieht sein Erdgas jetzt vor allem über die Leitungen aus Belgien, den Niederlanden und Norwegen. Zudem soll der Bau von eigenen Flüssiggas-Terminals (LNG-Terminals) vorangetrieben werden, um alternative Quellen zu erschließen und die langfristige Energieversorgung sicherzustellen.

Die Beschaffung des begehrten Rohstoffes hat allerdings ihren Preis. Die Großhandelspreise für Erdgas waren nach Kriegsbeginn regelrecht explodiert. Das merken zuerst die Gasversorger und Unternehmen der energieintensiven Branchen. Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen die Rechnung - auch aufgrund laufender Verträge - erst mit deutlicher Verzögerung serviert.

Worauf sich Kundinnen und Kunden einstellen müssen, zeigt beispielsweise die Gaspreisanalyse des BDEW, dem Verband der Energiewirtschaft. Bereits im September deutete die Auswertung darauf hin, dass sich die Durchschnittspreise je Kilowattstunde für einen Musterhaushalt im laufenden Jahr im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt haben.

Die Bundesregierung will die Zusatzbelastung der Haushalte durch ein Hilfspaket teilweise auffangen. Der Sparanreiz dürfte dennoch groß bleiben - und das ist auch beabsichtigt.