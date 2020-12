Ein Plus von vier Prozent hat der Dax in diesem Jahr eingefahren - lange unvorstellbar.

Verkürzter Handel, dünne Umsätze, Ferienzeit: Der deutsche Aktienmarkt gleitet gemächlich aus dem Corona-Jahr. Angesichts der vergangenen turbulenten Monate ist es beachtlich, dass das deutsche Börsenbarometer wohl mit einem Plus abschließen wird.

Am deutschen Aktienmarkt beginnt der letzte Handelstag des Jahres ohne viel Dynamik. Der Leitindex Dax liegt minimal über dem Schlusskurs des Vortages bei 13.765 Punkten. Der MDax legt 0,1 Prozent auf 30.939 Stellen zu. Der TecDax klettert um 0,3 Prozent auf 3226 Zähler. Der Markt hatte in den beiden vergangenen Tagen neue Rekordstände markiert - dann bröckelten die Gewinne leicht. Der handel war aber bereits dünn. Viele Investoren haben ihre Bücher für das Jahr schon geschlossen.

Die Erleichterung über den Brexit-Deal, der Start der Massen-Impfungen gegen das Coronavirus und geplante zusätzliche Konjunkturhilfen in den USA sorgten nach den Turbulenzen der vergangenen Monate aus Anlegersicht insgesamt für einen versöhnlichen Jahresausklang, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Seit Jahresbeginn hat der Index rund vier Prozent gewonnen.

In Deutschland und Österreich endet das Börsenjahr 2020 bereits um 14.00 Uhr. An den meisten anderen europäischen Börsen wird dagegen wie gewohnt bis zum frühen Abend gehandelt und zum Teil auch verkürzt am Silvestertag noch.

Im Dax reihen sich Deutsche Bank und Delivery Hero oben ein. Deutschlands größtes Geldhaus hatte am Vortag Federn gelassen. Und beim Essenslieferanten hatten Anleger Kasse jüngst gemacht, nachdem es zu Wochenbeginn einen Kurssprung nach Meldungen zum Südkorea-Geschäft gegeben hatte. Am unteren Ende büßen Fresenius 1,4 Prozent ein

In der zweiten Reihe erhöhen sich CTS Eventim auf 1,7 Prozent. Hier dürfte die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität Anleger zum Einstieg in den Eventvermarkter locken. Lufthansa pendeln nach zwei Tagen mit kräftiger Erholung um den Vortageskurs - ähnlich sieht es bei Fraport aus.