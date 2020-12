Am deutschen Aktienmarkt dauert die Rekordjagd an. Die Höchststände vom Vortag sind bereits Makulatur. Getrieben von der Aussicht auf eine anziehende Weltwirtschaft nimmt der Dax die nächste historische Marke ins Visier.

Am deutschen Aktienmarkt werden Rekorde derzeit nicht alt. Auch am zweiten Tag der verkürzten und letzten Handelswoche des Jahres schwingt sich der Handel in neue Höhen. Dank des generell weiter freundlichen Umfeldes klettern der Leitindex Dax, der MDax der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDax weiter.

Für den deutschen Leitindex Dax geht es im frühen Handel um 0,7 Prozent hinauf auf 13.890 Punkte. Nachdem er am Vortag erstmals über die Marke von 13.800 gesprungen war, wackelt nun die 14.000er Hürde. Der MDax notiert 1,1 Prozent fester bei 30.980 Stellen. Der TecDax gewinnt 0,8 Prozent auf 3238 Stellen. Rückenwind kommt unter anderem von den asiatischen Börsen, die zum Teil deutlich im Plus notierten.

Zudem lockt die Hoffnung auf eine Aufstockung der Konjunkturhilfen in den USA weitere Anleger. Die Zustimmung des US-Repräsentantenhauses für die von Präsident Donald Trump geforderte Erhöhung der Einmalzahlungen für Arbeitslose, hebe die Stimmung der Investoren, sagt Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Das Gesetz muss aber noch durch den Senat.

Im Dax führen SAP mit einem Kursplus von 1,7 Prozent die Gewinner an. Der Software-Hersteller will seine Tochter Qualtrics in den USA an die Börse bringen. Die Papiere sollen zu je 20 bis 24 Dollar angeboten werden. Nach dem Abschlag am Vortag sind zudem MTU gesucht. Zudem legen die beiden Wohnungstitel Deutsche Wohnen und Vonovia zu.

Erwartungsgemäß leichter notieren Delivery Hero: Nach dem kräftigen Applaus für den Südkorea-Deal, den Anleger mit einem zweistelligen Kursplus honorierten, machen nun einige Kasse. Für das Papier geht es 3,5 Prozent zurück. Daneben komplettieren Deutsche Bank das Verlierer-Duo. Der Bankensektor war bereits am Vortag schwächer als der Gesamtmarkt. Marktteilnehmer hatten hier auf noch offene Fragen bei den künftigen Finanzbeziehungen zwischen Brüssel und London verwiesen.

In der zweiten Reihe dauert der Höhenflug von Lufthansa an. Das Papier verteuert sich um weitere 6,5 Prozent. Hier schürt weiter die Aussicht auf ein Anziehen des Tourismus Anlegerhoffnungen. Auch der Flughafenbetreiber Fraport legt zu. Unter den Verlierern sind einmal mehr Commerzbank. Sie teilen nicht nur das Schicksal des deutschen Branchenprimus, sondern hatten am Vortag hohe Millionenbelastungen im vierten Quartal dank Stellenstreichungen mitgeteilt.

Jubel auch an den Asien-Börsen

An den Börsen in Ostasien und Australien überwogen die positiven Vorzeichen überwogen. Klarer Gewinner war Tokio. Die Aktienmärkte folgten der Wall Street, wo die Indizes erneut Rekordstände erreichten, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende doch noch dem 900 Milliarden-Dollar-Konjunkturpaket zugestimmt hatte. Für zusätzliche positive Konjunkturfantasie sorgte, dass das US-Repräsentantenhaus in der Nacht höhere Einmalzahlungen von 2000 Dollar pro Person beschlossen hat, nachdem bislang nur 600 Dollar gezahlt werden sollen.

In Tokio sprang der Nikkei-225-Index auf den höchsten Stand seit 30 Jahren. Der Index legte um 2,7 Prozent zu auf 27.568 Punkte. Von seinem Rekordhoch bei 38.916 Punkten aus dem Dezember 1989 ist der Nikkei jedoch noch immer weit entfernt. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Sumitomo Dainippon Pharma um 16,5 Prozent. Eine Tochter des Pharmakonzerns hat mit dem US-Riesen Pfizer die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von - unter anderem - Prostatakrebs vereinbart, die bis zu 4,2 Milliarden Dollar einbringen könnte.

Die südkoreanische Börse ging 0,4 Prozent höher aus dem Handel. Celltrion legten um gut zehn Prozent zu. Das Biopharma-Unternehmen will noch diese Woche die beschleunigte Zulassung eines Mittels zur Behandlung von Covid-19 beantragen.

An der australischen Börse, die zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags geschlossen war, schloss der S&P/ASX-200 rund 0,5 Prozent im Plus. Im neuseeländischen Wellington ging es um 1,6 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. In Shanghai verlor der Composite-Index dagegen 0,5 Prozent.

Gesucht waren in der Region Aktien der Elektronikbranche, die nach Angaben aus dem Handel von der besseren Stimmung aufgrund des US-Konjunkturpakets profitierten. Der Kurs der südkoreanischen LG Electronics stieg um 5,6 Prozent, auch gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Nomura sieht LG von der schnell wachsenden Autozuliefersparte profitieren. Im chinesischen Shenzhen verbesserte sich die Aktie des Netzwerkausrüsters ZTE um zehn Prozent. Sie erhielt Auftrieb von Aussagen eines Vertreters der Zentralregierung, wonach der 5G-Ausbau in China 2021 beschleunigt werden soll.