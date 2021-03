Rekordjagd an der Wall Street

Rekordjagd an der Wall Street Dow-Jones-Index steigt auf neues Allzeithoch

An den US-Börsen purzeln erneut die Rekorde. Der Dow-Jones-Index legt kräftig zu und klettert auf den höchsten Stand seiner Geschichte. Zuvor hatte bereits der deutsche Leitindex Dax einen neuen Rekordstand markiert.

Mit Erleichterung aufgenommene US-Inflationsdaten geben der Wall Street Auftrieb. Der US-Aktienindex Dow Jones stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch von 32.390 Punkten. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 32.297 Zählern aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 konnte um 0,6 Prozent auf 3899 Punkte zulegen, verfehlte einen neuen Rekord aber um knapp 50 Punkte. Der Nasdaq-Composite schloss kaum verändert. An der Frankfurter Börse hatte zuvor der Dax ebenfalls ein neues Allzeithoch markiert.

Den Boom an der Wall Street treibt die kräftige Erholungsrally der Technologiewerte. Diese waren zum Wochenbeginn noch abverkauft worden, hatten am Dienstag aber ein fulminantes Comeback hingelegt. Grund hierfür waren wieder sinkende Marktzinsen. Zuvor hatten gestiegene Inflationserwartungen die US-Anleiherenditen steil nach oben getrieben, was den Technologiesektor, aus Sorge vor steigenden Kapitalkosten, erheblich unter Druck gesetzt hatte.

Aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen für Februar linderten die Inflationsängste weiter. Die Preise zeigten zwar einen Anstieg, der jedoch im Rahmen der Markterwartungen lag. Derweil hat der US-Kongress erwartungsgemäß das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket verabschiedet. Der Präsident will das Gesetz mit dem Namen "Amerikanischer Rettungsplan" am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.