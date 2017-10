Politik

Keine Notlösung mit SPD : Scheitert Jamaika, will Schulz Neuwahlen

Zwischen den möglichen Partnern einer Jamaika-Koalition gibt es heftigen Krach: Ein Kompromiss bei Flüchtlings- und Klimapolitik ist in weiter Ferne. Nun erhöht SPD-Chef Schulz den Druck - und schließt die einzige Alternative, eine Große Koalition, ganz klar aus.

Sollten die Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen zur Bildung einer Jamaika-Koalition scheitern, fordert die SPD Neuwahlen. "Wir werden nicht in eine große Koalition eintreten", bekräftige SPD-Chef Martin Schulz. "Wenn die schwarze Ampel scheitert, wird es Neuwahlen geben müssen. Die Verantwortung dafür müssten dann Frau Merkel, Herr Seehofer, Herr Lindner und Herr Özdemir tragen", sagte Schulz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir haben die Entscheidung, in die Opposition zu gehen, im vollen Bewusstsein der Konsequenzen getroffen."

Die Sondierungsgespräche waren am Donnerstag wegen gegensätzlicher Positionen in der Klima- und Flüchtlingspolitik ins Stocken geraten. Die Verhandlungen über beide Themenkomplexe wurden vertagt. Kommende Woche sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Dabei soll es zunächst um Bildung, Digitalisierung sowie um Themen der Sozial- und Innenpolitik gehen. Jamaika - sollte es zustande kommen - werde "schmerzhaft für die Republik", prophezeite Schulz. "Der kleinste gemeinsame Nenner ist das oberste Prinzip."

Die Grünen verlangen von der CDU/CSU vor allem mehr Kompromissbereitschaft in der Flüchtlingspolitik. "In der Flüchtlingspolitik müssen sich alle Parteien bewegen", sagte der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir der "Bild"-Zeitung. "Der Unions-Kompromiss kann und wird nicht das Ergebnis der Gespräche sein. Für uns sind Humanität und Ordnung die zentralen Eckpfeiler einer humanitären Flüchtlingspolitik. Dazu gehören schnelle, rechtsstaatlich durchgeführte Verfahren, eine lückenlose Erfassung und der Familiennachzug."

Union fordert Kompromissbereitschaft

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verlangte wiederum von den Grünen mehr Bewegung. "Die künftige Bundesregierung muss die Probleme in der Zuwanderungspolitik lösen. Dazu sind die Grünen bislang offenbar nicht bereit. Wenn sich das nicht ändert, wird es schwierig mit einer Jamaika-Koalition", sagte Scheuer der "Passauer Neuen Presse". Er betonte, die Vereinbarungen von CDU und CSU zur Begrenzung der Migration seien die "fixe Grundlage" für die Verhandlungen. "Da sind sich CDU und CSU sehr einig."

Özdemir wollte die Auseinandersetzungen in der Sondierungsrunde vom Donnerstag nicht überbewerten. "Es hat jetzt einmal ordentlich gekracht", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Aber das gehört doch dazu bei solchen Themen - wir schauen uns schließlich nicht gemeinsam Hanni-und-Nanni-Filme an, sondern verhandeln über wichtige Zukunftsfragen." Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der "Welt" mit Blick auf die Auseinandersetzung vom Donnerstag: "So läuft das nicht: Bei den Sondierungen wird nicht über den Beitritt der Grünen zu einem schwarz-gelben Bündnis verhandelt."

FDP-Vize Kubicki stichelt gegen Grüne

Giftige Töne gibt es aber auch zwischen den Grünen und den Liberalen. Mit Blick auf die Auseinandersetzungen in der Klimapolitik sagte Hofreiter: "Die FDP sollte aufhören, Spielchen zu spielen." FDP-Vize Wolfgang Kubicki attackierte wiederum die Grünen: "Die Grünen sind der kleinste potenzielle Koalitionspartner. Wenn sie ihre Vorstellungen eins zu eins durchsetzen wollen, werden wir uns in die Augen sehen und sagen: Gute Reise."

Der CDU-Vize Thomas Strobl zeigte sich aber dennoch zuversichtlich für das Zustandekommen einer Jamaika-Koalition. Man brauche keine "Liebesheirat", sagte er der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Samstag). "Bei der Koalitionsfindung reicht mir eine gut regierende, stabile Vernunftbeziehung. Die können wir hinbekommen."

Quelle: n-tv.de