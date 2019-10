Mel Weinberg im August 1980 beim Verlassen des Gerichts in Brooklyn, New York.

Die Geschichte aus den 70er-Jahren ist aberwitzig, aber wahr: Das FBI heuert im Kampf gegen Korruption einen verurteilten Straftäter an. Mel Weinberg soll namhafte Politiker der Bestechung überführen. Doch die Operation floppt und ganz Amerika ist fassungslos.

Mel Weinberg baumelt aus dem Fenster eines Hochhauses in Miami - diesmal hat sich der Berufsbetrüger mit den Falschen angelegt. Doch seine gewitzte Art und sein eloquentes Mundwerk retten ihn wieder mal. Egal, wie intelligent seine Opfer sind, Weinberg ist ihnen immer einen Schritt voraus - und damit macht er Millionen.

Er ist ein Verbrecher wie aus einem klassischen Mafia-Streifen: Protzig gekleidet, immer eine Zigarre im Mund und mindestens eine Frau im Arm. Seine Moralvorstellungen sind fragwürdig. Dann bekommt er ein verlockendes Angebot: Als erfahrener Verbrecher mit den richtigen Kenntnissen und Kontakten soll er bei einer FBI-Operation gegen Wirtschaftskriminalität als Undercover-Agent mitarbeiten.

Weinberg überzeugt die US-Bundespolizei, dass hierfür eine Million Dollar nötig sind. Mit dem Geld will er seine Glaubwürdigkeit untermauern. Doch die Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung. Am 3. Februar 1980 ist die Operation aufgeflogen und ganz Amerika fassungslos.

Was ist passiert? Hat sich Mel Weinberg an die Abmachungen mit dem FBI gehalten oder ein lukratives Geschäft mit dem Verbrechen gewittert? Die neueste Folge des True-Crime-Podcasts "Schmutzige Geschäfte - Wirtschaftsverbrecher, die über Leichen gehen" erzählt die Geschichte des wahren "American Hustler" (unter dem Titel "American Hustle" wurde die Story 2013 mit Christian Bale und Jennifer Lawrence verfilmt) und liefert echte Einblicke in die geheime Operation Abscam.