Die junge Frau, die vor rund einem Jahr die Festnahme und Tötung des Afroamerikaners George Floyd per Video aufgezeichnet hat, ist mit einem Pulitzer-Sonderpreis ausgezeichnet worden. In einer "besonderen Erwähnung" würdigte die Jury des renommierten US-Journalismus-Preises den Mut, den die 18-jährige Darnella Frazier mit ihrem Griff zum Handy bewiesen habe.

Fraziers Video von dem brutalen Polizeieinsatz gegen Floyd war um die Welt gegangen und hatte international Proteste gegen rassistische Polizeigewalt ausgelöst. Frazier erhalte die Auszeichnung, weil sie "den Mord an George Floyd mutig aufgezeichnet hat, ein Video, das rund um die Welt Proteste gegen Polizeigewalt angeregt hat", erklärte die Jury. Fraziers Video unterstreiche die "wesentliche Rolle von Bürgern im Streben von Journalisten nach Wahrheit und Gerechtigkeit".

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Tod Floyds ausgezeichnet wurde die Zeitung "Star Tribune of Minneapolis". Für ihre Berichterstattung über die Corona-Pandemie erhielt die "New York Times" einen Pulitzer-Preis. Erstmals mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde das Online-Medium Buzzfeed, das die Jury mit einem Beitrag über chinesische Gefangenenlager für Muslime überzeugte.

Floyds Tod am 25. Mai 2020 hatte international für Entsetzen gesorgt. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenem Floyd neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Chauvin wurde im April unter anderem des Mordes zweiten Grades - in Deutschland etwa schwerer Totschlag - schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll am 25. Juni verkündet werden. In dem Prozess gegen Chauvin war auch Frazier als Zeugin angehört worden.