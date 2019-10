Ein junger Mann verabredet sich mit einer 14-Jährigen am Ballermann auf Mallorca. Später sagt die deutsche Urlauberin aus, von dem 18-Jährigen vergewaltigt worden zu sein. Der mutmaßliche Täter stammt ebenfalls aus Deutschland. Er spricht von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr.

Ein junger Deutscher ist auf Mallorca unter dem Vorwurf festgenommen worden, am Strand des sogenannten Ballermann eine erst 14 Jahre alte Touristin aus Deutschland vergewaltigt zu haben. Der 18-Jährige sei inzwischen in Palma dem zuständigen Richter überstellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei der spanischen Urlaubsinsel. Er bestätigte Berichte der "Mallorca Zeitung" und anderer Medien, nach denen das Opfer und dessen Mutter keine Anzeige erstattet haben und inzwischen zurück in die Heimat geflogen sind. Der festgenommene Deutsche spricht Medienberichten zufolge von einvernehmlichem Sex.

Die beiden Deutschen sollen sich am späten Samstagabend kurz vor der mutmaßlichen Tat kennengelernt haben, wie Medien schrieben. Das Mädchen sei in einem Restaurant an der Strandpromenade in Begleitung ihrer Mutter und ihrer Schwester gewesen. Sie sei aber gegen 23.30 Uhr mit dem 18-Jährigen, der mit Freunden an der Playa war, zum Strand runtergegangen. Das Mädchen sei nach einiger Zeit weinend und sehr nervös zur Mutter zurückgelaufen und habe ihr erzählt, sie sei zum Sex gezwungen worden. Wenig später sei der mutmaßliche Täter von der herbeigerufenen Polizei am Strand festgenommen worden.

Nicht die erste mutmaßliche Vergewaltigung in diesem Jahr

Woher die verwickelten Personen aus Deutschland stammen, gaben die Behörden vorerst nicht an. Auch gab es von den Behörden keine Erklärung dafür, dass keine Strafanzeige gestellt wurde. Die Regionalzeitung "Última Hora" berichtete derweil unter Berufung auf die Behörden, das junge Mädchen sei noch am Samstagabend im Krankenhaus untersucht worden. Mutter und Tochter seien am Sonntag zur Befragung auf eine Wache gegangen. Das mutmaßliche Opfer sei aber da noch derart betroffen gewesen, dass sich die Mutter für den vorzeitigen Rückflug nach Deutschland entschieden habe.

Eine Reihe mutmaßlicher Vergewaltigungsfälle hatte im Sommer die Playa de Palma erschüttert. Für besonders viel Aufsehen hatte Anfang Juli die Nachricht der Vergewaltigung einer 18-jährigen deutschen Urlauberin gesorgt. Eine Gruppe Deutscher war im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden, zwei der Männer sitzen noch in Untersuchungshaft. Auch sie beteuern, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Kurz nach dem mutmaßlichen Angriff gab es in mehreren Gemeinden der Baleareninsel Demonstrationen gegen Gewalt gegen Frauen.