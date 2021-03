Ein junger Mann stürzt beim Wandern aus noch ungeklärter Ursache 60 bis 80 Meter in die Tiefe und kommt in einem Bach zum Liegen. Die Bergung des Schwerverletzten erweist sich als schwierig, gelingt aber.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen hat ein 18-jähriger Wanderer aus Niederbayern einen Sturz aus großer Höhe in eine Schlucht überlebt. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei am Jenner in den Berchtesgadener Alpen unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärten Gründen 60 bis 80 Meter in die Tiefe stürzte und in einem Bach zum Liegen kam.

Laut einer Mitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes war der junge Mann mit einem gleichaltrigen Begleiter gewandert, der umgehend den Notruf verständigte. Etwa 45 Minuten lang lag der Schwerverletzte am Samstagvormittag bis zum Eintreffen der Rettungskräfte im Wasser.

Die enge Schlucht stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Um zu dem Verunglückten zu gelangen, stieg ein Bergretter am Seil gute 30 Höhenmeter durch den Hang und weitere 20 Meter über die Felswand ab. Während der Bergretter den 18-Jährigen untersuchte, brachte ein Hubschrauber einen zweiten Bergretter mit Trage und setzte ihn per Winde direkt ins Bachbett ab. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.